Presentan firmas para restablecer el servicio de pediatría en As Somozas, Cerdido, Moeche y San Sadurniño

Integrantes de la “Plataforma queremos servicio de pediatría en As Somozas, Cerdido, Moeche y San Sandurniño”, formado por madres y padres afectados por el supresión de atención pediátrica especializada en en estos municipios del norte de la provincia de A Coruña, han presentado en el mediodía de este miércoles, en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, 2.543 firmas dirigidas al conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, con las que reclaman que “se restablezca el servicio en iguales condiciones” que se venía prestando hasta enero de este año, tal y como ha asegurado una de sus portavoces, Mónica Muiño.

Los vecinos de estas localidades han estado acompañados por los regidores de Cerdido, Benigno Galego (PSOE), Moeche, Beatriz Bascoy (BNG) y San Sadurniño, Secundino García (BNG), con la única ausencia del regidor de As Somozas, Juan Alonso Tembrás (PP).

Muiño ha destacado que las rubricas han sido “recogidas desde el pasado 14 de marzo, en donde vivimos una carencia en pediatría en nuestros municipios, con la supresión del servicio itinerante, que iba un día a la semana a los centros de salud de As Somozas, Cerdido y Moeche y que ahora hemos perdido” luego de que la pediatra que los atendiera cambiara de destino.

La falta de un servicio de pediatría especializado, por falta de especialistas, afecta “a unos 330 niños de los cuatro municipios” y que en los últimos meses, tras aplicarse esta mediada a principios de enero, “no hemos tenido noticias, no siendo normal estar viviendo esta situación tras haber trascurrido ya tres meses, sin que desde la Xunta se haga nada el respecto”.

PROFESIONALIDAD DE LOS MÉDICOS

Mónica Muiño ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “creemos en la profesionalidad de los médicos que van a pasar consulta”, ahora solo al centro de salud de San Sadurniño, pero ha destallado que “el servicio no es como antes, escuchando mucho malestar por parte de los padres, debido a que son varios los que se rotan y que no permiten llevar un seguimiento de los niños, ya que cuando uno de los pacientes tiene un proceso lo que no puede ser es que un día te lo mire un médico y al día siguiente otro”, ha sentenciado.