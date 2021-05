As Pontes estudia las posibilidades de desarrollo turístico para el Eume

La diputada socialista Montserrat García y la concejal de Turismo y Comercio de las Pontes, Elena López, mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, para analizar diferentes posibilidades de desarrollo turístico en la comarca del Eume.

García y López calificaron de “cordial y fructífera” la reunión, en la que se pusieron encima de la mesa diferentes acciones e iniciativas para una comarca con múltiples atractivos, como As Fragas do Eume, el lago de As Pontes el Monasterio de Caaveiro, el de Monfero o el Torreón de los Andrade, entre otros.

“Los atractivos de toda la comarca son muchos y todos ellos de mucho interés cultural y natural, y los proyectos turísticos vinculados a la naturaleza serán uno de los pilares de la recuperación post Covid, por lo que tenemos que estar preparados y con el trabajo hecho”, añade Montserrat García, que agradece “la receptividad y el interés mostrado por el secretario de Estado de Turismo”.

A corto plazo, teniendo en cuenta además los fondos europeos Next Generation, será fundamental concretar las posibilidades de desarrollo de comarcas como el Eume en sectores como el turismo.