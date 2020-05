As Pontes contratará a ocho personas a través del Plan de Empleo Local de la Diputación

El Ayuntamiento de As Pontes contratará a ocho personas, siete peones y un limpiador, durante 5 meses, con cargo a la aportación de más de 46.000 euros procedentes del Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña, dirigido al ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes.

Las ocho personas realizarán diferentes actuaciones en el término municipal, tales como el mantenimiento y limpieza de espacios públicos municipales, así como garantizar la cobertura de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

Las personas interesadas en optar la estas plazas deben, entre otros, cumplir con los siguientes requisitos; tener cumplidos los 16 años de edad, no padecer enfermedad o defecto física que impida el normal ejercicio de la función, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local, así como acreditar el conocimiento del idioma gallego con la presentación del certificado CELGA 2 o su validación.

Las personas interesadas podrán presentar las solicitudes, acompañadas de la documentación exigida en la convocatoria, desde este lunes, 25 de mayo, hasta el 1 de junio, en el Registro General del Ayuntamiento de As Pontes.

El horario de presentación será de lunes a viernes, de 09,00 a 14,00 horas, solicitando con anterioridad cita previa, a través de los teléfonos 667129389 o 667129380 para evitar aglomeraciones y cumplir, de este modo, con las normas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.

Aquí puedes consultar las bases.