Narón realizará un cribado a 20.443 personas de entre 19 y 69 años

Un total de 20.443 vecinos de Narón de entre 19 y 69 años se someterán durante una semana a un cribado masivo para detectar casos activos de COVID-19. Se hará mediante test de saliva para las personas hasta 59 años, y de 60 a 69 años con toma nasofaríngea.

La Consellería de Sanidade llamará prioritariamente para este muestreo a ciudadanos con la tarjeta sanitaria activa en cualquiera de los centros de salud de Narón, a los que tengan un teléfono móvil ligado a la tarjeta sanitaria al que se pueda mandar un SMS de citación y el resultado, a laquellos que no sean personal de residencias; a los que no tengan una PCR positiva en los últimos tres meses y también a los que no hayan participado en otro cribado en los últimos 15 días.

Entre el miércoles 3 de marzo y el martes día 9, las pruebas se realizarán en una carpa habilitada para tal fin en el aparcamiento del Pazo da Cultura de Narón. Allí habrá un equipo de 14 profesionales bajo la coordinación de un médico.

El mismo miércoles los primeros ciudadanos en ser llamados tendrán que ir a recoger sus tubos entre las 10 de la mañana y las 19.30 horas, y al día siguiente ya habrá recogida de las pruebas salivales. El sábado día 6 comenzarían a realizarse las pruebas nasofaríngeas entre las 8.30 horas y las seis de la tarde.