Moeche se queda también este año sin la celebración de la feria más importante, la del 23 de abril

Moeche se quedará por segundo año consecutivo sin su feria más importante, la del 23 de abril, todo ello debido a la situación sanitaria en la que estamos inmersos.

Así lo han decidido de mutuo acuerdo sus organizadores, la Asociación Ecuestre 23 de abril, y el Ayuntamiento de Moeche, debido a las actuales restricciones para tratar de limitar el avance del coronavirus.

Que no se celebren los actos organizados habitualmente en torno al mundo equino, no significa que en esta jornada no se celebre la feria en el recinto de San Ramón, tal y como ocurre dos veces al mes, los días 11 y 23.

Pero desde la Asociación Ecuestre 23 de abril se pide “la colaboración de todos para que el próximo 23 de abril la feria de Moeche transcurra como una feria normal, sin grandes afluencias ni aglomeraciones de gente, que puedan poner en entredicho la seguridad de todos nosotros”.

Es por ello que anuncian que “se incrementarán las medidas preventivas y la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, para evitarlo si fuera el caso”.