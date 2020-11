Los mariscadores de la ría de Ferrol denuncian que la Xunta no les aporta “una solución” a la falta de almejas

El patrón mayor de la Cofradía de mariscadores Santiago Apóstol de Barallobre, en Fene, Jorge López, ha criticado la actitud de la Conselleria do Mar, al haberles trasladado que “no tienen una solución para nosotros y que ya están invirtiendo mucho dinero en la ría de Ferrol”.

Así lo ha trasladado el representante del pósito en declaraciones a Europa Press tras haber mantenido en el mediodía de este miércoles, 18 de noviembre, una reunión en Santiago con los responsables del Gobierno de la Xunta y al que han asistido mariscadores de la ría de Ferrol, representados por esta cofradía y las de Ferrol y Mugardos (A Coruña) y en donde también han estado presentes los presidentes de la federación provincial y autonómica de cofradías.

DESCONOCIMIENTO DEL MOTIVO

“Nos han trasladado que si son conscientes que hay un problema en la ría”, en alusión a la bajada de recolección de almeja que sufren los profesionales, “pero que no saben realmente a que es debido, que los están intentando averiguar, pero no nos aportan una solución ni tampoco ningún recurso económico para la falta de producto que tenemos”.

Ante este escenario López ha detallado que “parece que lo que buscan es que tendamos a desaparecer, dicen que no pueden hacer más y nosotros estimamos que es la Xunta la que tiene que buscar una solución a este problema, y en donde tampoco vemos voluntad para buscar una solución para regenerar la ría y que la gente no pierda su puesto de trabajo, en donde poco a poco iremos desapareciendo y cuando la gente no pueda vivir del sector, se marchará a otro para poder llevar un sueldo a casa”.

Estima Jorge López que este encuentro les fue concedido “por pesadez y cansancio” y que ahora no les dejan más remedio que “movilizarnos, con protestas más contundentes, para conseguir que este sector no desaparezca en la ría de Ferrol”, ha sentenciado.