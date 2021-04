El lago de As Pontes acogerá una actividad de control de la biodiversidad de especies

La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, en colaboración con el Ayuntamiento de As Pontes, realizará este fin de semana ( 10 y 11 de abril) una actividad de control de la biodiversidad de especies en el lago pontés.













Elena López, responsable del área de Turismo del Ayuntamiento de As Pontes, incide en la importancia de esta investigación, ya que “para poder cuidar y respetar el entorno es necesario conocer las especies que habitan en ella, no sólo las que están en la superficie sino también las que no se ven y que nos hablan de la buena calidad de las aguas del lago y de su riqueza medio ambiental”.













El objetivo de esta actividad, en la que participarán buceadores de los clubes federados, C.A.S Nautulis y C.A.S NAUGA, es realizar una serie de fotografías de las especies, tanto de flora como de fauna, que habitan en el lago de As Pontes.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El reconocimiento de las especies será llevado a cabo por buceadores de la Estación Biología de A Graña, de la Universidad de Santiago de Compostela, que serán responsables de realizar el control de las especies avistadas. Un equipo de Protección Civil de As Pontes aportará la embarcación de apoyo para dar cobertura a inmersión que se realizará en la mañana del sábado.