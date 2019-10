La CIG insta a los operarios de Pull&Bear a vestir de negro los viernes para reclamar medidas de conciliación

El sindicato CIG ha realizado un llamamiento a los cerca de 200 trabajadores que la empresa Pull&Bear, del grupo Inditex, tiene en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, para que acudan los viernes a su puesto de trabajo con prendas negras'.

El objetivo, según la organización sindical, “pedir una jornada laboral que permita la conciliación y visibilizar una demanda cuya primera reivindicación es la de salir los viernes a las 15.00 horas, tal y como sucede en los meses de verano”.

Aseguran desde la CIG, a través de un comunicado, “que la productividad de la empresa no puede ser excusa para no modificar la jornada, pues durante los cuatro meses de verano en los que ya se cuenta con ese horario esta no se vio perjudicada”.

PETICIÓN DE REUNIÓN

La Sección Sindical de la CIG en Pull&Bear ha solicitado una reunión con la dirección de Recursos Humanos y de la cual “esperamos que se produzca pronto y en la que se trasladaran las demandas del personal en lo referente a la modificación de la jornada laboral” y que “en caso de no producirse la reunión o no se consigan avances se estudiará la adopción de otro tipo de medidas”, han aseverado.