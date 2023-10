A Casa do Mel, en As Pontes, celebra su vigésimo aniversario

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y la diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García López, participaron este sábado, 7 de octubre, en las “Jornadas apícolas do Eume”, organizadas por la Casa do Mel, un acto en el que se celebró también el 20º aniversario de la entidad.

En estas dos décadas, la Casa do Mel destaca como una iniciativa singular dedicada a la promoción de la apicultura y de la calidad de la miel que se produce en el municipio y en la comarca del Eume.

Durante el acto, en las instalaciones situadas en Goente, que cuenta ya con más de 600 socios, entregó distintos reconocimientos a instituciones públicas, entidades y personas que destacaron por su apoyo a la Casa do Mel durante estas dos décadas, entre ellas a Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de As Pontes.