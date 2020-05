Algunos locales de hostelería se preparan para la reapertura de la mitad de sus terrazas

Algunos locales de hostelería se preparan para la reapertura de parte de sus terrazas exteriores, limitadas al 50 % de su capacidad y respetando la distancia social y aplicar estrictas medidas higiénicas.

Durante estos días, a menos de una semana del cambio de fase, en muchos negocios se están haciendo preparativos para la nueva etapa, aprovechando para hacer limpiezas en profundidad, reposición de mercancías y puesta a punto de la maquinaria.

Uno de estos establecimientos es el Café del Palacio, situado en San Sadurniño, situado enfrente del Ayuntamiento, en donde sus propietarios, los hermanos Xelo y Juan Gavín, se han dedicado a “poner a punto” su loca tras casi dos meses cerrado.

"Estamos haciendo limpieza general y empezando a pensar cómo vamos a hacer cuándo podamos abrir", comenta Juan. "Lo vemos bastante complicado, pero queremos retomar la actividad y volver a tener contacto con la clientela, aunque solo nos dé para cubrir gastos".

DESESCALADA

Los hermanos han asumido que su local no volverá a funcionar con normalidad hasta comienzos del verano. Aceptan con resignación la progresiva desescalada de las próximas semanas, pero eso no les quita cierto malestar motivado por la falta de información detallada sobre cómo deben ir afrontando las distintas fases, sobre todo la número 1, que les permitirá abrir la terraza.

"Todo el mundo anda detrás de que le den unas normas, unas pautas. No que unos pongan mamparas y otros no, ya que al mejor luego no las precisas, sino que igual con la separación es suficiente... y, a lo mejor, otras cosas que no hiciste resulta que te las van a exigir. Todos queremos unas pautas concretas y por escrito, y no solo para nosotros, sino también para quien tienen que vigilar que tú cumplas con las normas".

También piden tiempo para poder llevar a la práctica las acciones preventivas que se deban aplicar. "Tienen que avisarte con antelación. Si nos lo dicen el día anterior ¿cómo vamos a hacer?. Tendrían que decírnoslo como mínimo una semana antes", lamenta Juan Gavín.

La posibilidad de poder servir en la barra interior todavía tedrán que aguardar semanas - FOTO: César Galdo

Y es que, por ahora, el único que se sabe es el publicado en el BOE del pasado domingo, 4 de abril, donde se señalan las condiciones de reapertura de la hostelería y la restauración.

En el Café del Palacio toman en serio las recomendaciones e inciden en que "el importante es garantizar la seguridad de la clientela". Por eso, además de tener ya mascarillas, guantes y gel, también encargaron un cañón de ozono "para desinfectar todas las zonas a las que no se puede llegar. A ver se lo damos conseguido rápido, porque el proveedor nos dijo que están desbordados por la demanda", asegura Juan Gavín.

REENCUENTRO CON CLIENTES

En el establecimiento les tarda abrir, aunque sea con pérdidas o “quedando

a pré”. "En lo económico sabemos que los primeros dos meses en que la gente se vaya adaptando, perdiendo el miedo... pues a ver si cubrimos costes". Y es que la incertidumbre económica se suma a la del necesario cambio en los hábitos diarios. Los Gavín echan cuentas: "no sabes si vas a trabajar el 20% o cuanto porque, realmente, ahora es el 50% de la terraza, pero el resto del negocio está cerrado. Entonces tú vas trabajar el 20%, vas a ganar el 20%... ¿y cuanto te van a cobrar de Seguridad Social, cuanto te van a cobrar de impuestos, vas a seguir pagando el mismo?, aunque nosotros ya contamos con que vamos a tener que pagarlo. Entonces, por lo menos cubrir gastos en la primera quincena y cuando se pase a la segunda fase, que ya vas a poder tener las mesas de dentro, empezar a ganar algo".

A pesar de todos Xelo y Juan afrontan la nueva situación "con ilusión". "La mayor parte de la clientela son amigos y gente con la que te gusta estar, aunque estés trabajando. Nosotros llevamos muchos años, nuestra clientela es de muchos años viniendo a diario o muy a menudo y ese contacto lo echas en falta. A ver si poco a poco va volviendo a la normalidad".

RESTAURANTES

Donde la cosa parece que va para más adelante es en los restaurantes. En estos momentos pueden servir a domicilio y también abrir para la entrega de encargas que se hagan por teléfono o web.

Sin embargo, en el caso de los de San Sadurniño esta no es una opción que permita sostener el negocio. Tampoco lo es poder atender únicamente en terraza, algo permitido a partir de la semana que viene. De hecho, de los seis restaurantes y casas de comidas que hay en el municipio solo dos trabajan habitualmente con mesas en el exterior: El Molino del Pepe y el Mesón A Granxa.

Manuel Romero, responsable de este último restaurante, tiene claro que va a esperar a la llegada de la Fase 2, prevista, si todo transcurre según lo previsto, para dentro de tres semanas. "Si supiéramos que vamos a tener buen tiempo de ahora en adelante, quizás podríamos atender únicamente en terraza, ya que tenemos mucho sitio para hacerlo. Pero Galicia no es Canarias y es arriesgarse mucho. Nosotros vamos a esperar la que se pueda trabajar en la terraza y en el interior aunque sea al 50%".

Un alto porcentaje de la clientela de los restaurantes de la ribera del Xubia proveen de otros municipios, como Narón o Ferrol, de manera que las restricciones de los desplazamientos que ahora están en vigor también pesan a la hora de retrasar la apertura. "Mientras no esté claro el tema de la movilidad tampoco tiene mucho sentido abrir", indica Romero al tiempo que se suma a la reclamación de los hermanos Gavín de un protocolo claro y escueto que sirva de guía de referencia para la hostelería a la hora de afrontar el trabajo en cada una de las fases de desescalada.