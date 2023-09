Ayuntamiento de Ferrol y Racing reabrirán el diálogo para construir una ciudad deportiva

El director deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, ha confirmado este lunes que el club prevé reabrir desde este mes de septiembre el diálogo con el Ayuntamiento de Ferrol para concretar qué parcelas albergarán la ciudad deportiva proyectada por la entidad, que podría contar con un mínimo de cuatro campos de fútbol.

En rueda de prensa, ha asegurado que la sociedad deportiva ha analizado "diferentes opciones" de terrenos "interesados para poder acometerla" y ha subrayado que se "ha hablado con el alcalde de Ferrol", José Manuel Rey Varela.

"Le parece una buena idea y necesario valorar la opción de hacer una ciudad deportiva", ha declarado el directivo, que ha considerado que el regidor, que accedió al cargo el pasado mes de junio, se comprometió a "mirar en qué medida podría echarnos una mano".

De este modo, Mouriz ha manifestado que Rey Varela abogó por "hablar más tranquilos" en los "primeros días de septiembre", una vez superadas sus primeras semanas al frente del Ayuntamiento ferrolano.

Ante la ausencia de un recinto estable para los entrenamientos del Racing de Ferrol, ha expresado que la ciudad "tiene los campos que tiene y somos un club más", pero ha lamentado que el verde debe de "ser el único club profesional" en esta situación.

POSIBLES EMPLAZAMIENTOS

En todo caso, ha apelado a "tirar para adelante" sin "una queja" y ha remarcado que el club ha abordado "ocho o nueve parcelas" susceptibles de adaptarse a las exigencias de la iniciativa.

"A partir de septiembre, las partes vamos a buscar la que pueda ser la mejor solución para el crecimiento futuro del Racing", ha dicho Carlos Mouriz, que no ha descartado que su emplazamiento sea en otro municipio de la comarca.

Así, ha indicado que es "imposible que todo el mundo esté de acuerdo con las decisiones que vas a tomar" y que si "alguien que es propietario de los terrenos nos los cede nos quedamos ahí; Ferrol para nosotros es todo, su comarca".

ESTADIO

Tras citar un mensaje de felicitación remitido por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ante la celeridad en las obras de adaptación del estadio de A Malata para que acogiese el debut ligero del equipo como local, ha desvelado que LaLiga "dijo no me lo creo, lo aceptamos como un piropo; había muchas dudas de que fuéramos capaces".

El director deportivo ha reseñado que se pretende "mejorar la instalación integralmente" al ser "un campo que lleva 30 años prácticamente sin gastarse un duro" y ha avanzado la intención de habilitar los 1.422 asientos de las primeras filas, ahora no disponibles, con el cambio del cierre de las gradas ante la "demanda de aforo".

En el ámbito deportivo, ha añadido que el cuadro verde hará "lo que podamos; no la vamos a tirar", en la Copa del Rey, pero ha reconocido que económicamente "no es nada especial; el primer objetivo es salvar la categoría, que no nos distraiga nada".

Finalmente, ha insistido en que el capitán racinguista hasta la pasada temporada, Joselu, ya retirado de la práctica del fútbol por una lesión crónica en una rodilla, se incorporará al entramado directivo del club en cuanto reciba el alta médica: "Sigue de baja, está en un proceso de recuperación; lo que nos preocupa es que se cure".