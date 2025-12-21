La Xunta salva un proyecto de viviendas de alquiler social en A Coruña con una ayuda directa: "Hay gente que lo está pasando muy mal"

La Xunta de Galicia ha anunciado la concesión de una ayuda directa de 10,7 millones de euros a la cooperativa Galivivienda, un paso decisivo que garantiza la construcción de 224 viviendas de alquiler social en el barrio coruñés de Xuxán. La medida fue acordada en una reunión celebrada esta semana entre la conselleira de Vivenda, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, y representantes de los cooperativistas.

Un salvavidas para la financiación

El proyecto se encontraba en un punto muerto debido a la necesidad de obtener financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según explicó Heriberto García, el principal obstáculo era que la ayuda original estaba vinculada a fondos del plan de recuperación europeo, cuya ejecución finaliza en junio de 2026. El ICO exigía una garantía de que los fondos seguirían disponibles más allá de esa fecha, toda vez que el edificio no estaría finalizado para esa fecha. Una prórroga que el Ministerio de Vivienda descartó el pasado octubre sin ofrecer alternativas.

Ante esta situación, la Xunta ha articulado una solución propia. "La Xunta lo que propuso fue garantizar que la cooperativa pueda recibir la financiación que está esperando por parte del ICO", afirmó García. La nueva ayuda autonómica se activará en caso de que los fondos europeos no puedan prorrogarse, asegurando así la viabilidad de la obra y permitiendo que el ICO desbloquee el préstamo necesario para iniciar los trabajos.

Alivio y esperanza para 224 familias

Para los socios de la cooperativa, la noticia supone el fin de meses de incertidumbre. Juan Gómez, uno de sus representantes, confirmó que la oferta de la Xunta "resuelve rotundamente el problema que tenían las 224 familias". Gómez también aludió a dificultades internas pasadas, con "falsedades y bulos" que un grupo de socios comprometidos tuvo que desmentir para defender la viabilidad del proyecto.

El compromiso de la Xunta no son palabras vacías" Juan Gómez Representante de socios electos de la cooperativa Galivivienda

El representante de los cooperativistas ha querido agradecer el apoyo recibido por parte del gobierno gallego, asegurando que "el compromiso de la Xunta no son palabras vacías". Además, ha recordado las palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que afirmaba que "si las familias lo necesitan, no cabe ninguna duda de que ahí estará la Xunta, y la Xunta estuvo".

Nuevos plazos para un futuro en Xuxán

Con la financiación garantizada, el proyecto ya tiene un nuevo horizonte. Según las estimaciones de la cooperativa, las obras podrían comenzar entre marzo y abril de 2026. El plazo para la firma del préstamo con el ICO se ha fijado como límite en agosto de 2026, y se espera que el edificio sea una realidad y las obras estén completamente rematadas en diciembre de 2028.

Hay gente que lo está pasando muy mal, tienen unos alquileres muy altos" Juan Gómez Representante de socios electos de la cooperativa Galivivienda

Juan Gómez se ha mostrado "emocionado y muy feliz", principalmente por las familias necesitadas. "Hay gente que lo está pasando muy mal, tienen unos alquileres muy altos", explicó, en referencia a alquileres de más de 750 euros que dificultan llegar a fin de mes. La futura promoción ofrecerá un alquiler asequible que, en sus palabras, "ayudará mucho a las familias".