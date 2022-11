"Violar sale gratis": la indignación con la ley del 'sí es sí' de la abogada de una víctima en Galicia

La rebaja de la pena a un joven condenado por violación en Cambre (A Coruña) es una de las múltiples sentencias más beneficiosas para agresores sexuales que se están dando en toda España tras la aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'Ley del Sí es Sí'. El procesado, condenado inicialmente a ocho años de prisión, cumplirá seis al reducirse a cuatro años la condena mínima por agresión sexual en la normativa que entró en vigor en octubre.

La abogada de la víctima, Cristina Martínez, ha expresado a COPE Coruña su impotencia por la situación, una "consecuencia directa" de la legislación, a su juicio, y no de la arbitrariedad de la magistratura. "Cuando vi el anteproyecto, vi venir que esto va a pasar", ha asegurado.

Por ello, se pregunta, "¿Cómo no se dan cuenta como juristas que son de que esto puede pasar?". Recuerda que, como en el caso revisado por el Tribunal Superior de Xustiza, la rebaja de penas "sale de oficio" porque "los jueces están obligados a aplicarlo ,no es algo potestativo".

CONDENAS DIFÍCILES POR FALTA DE PRUEBAS

Martínez destaca la dificultad en conseguir condenas contundentes en casos de violación porque "son delitos que se cometen sin testigos, en lugares donde no hay grabaciones, no hay cámaras...". Por ello, ha calificado como "un mazazo" el hecho de que "venga una reforma legal y te tire por tierra parte del trabajo bien hecho que estaba", a lo que se suma "el esfuerzo que ha hecho la víctima por volver a enfrentarse a todo esto".

"Entiendo que es así, el fiscal no tuvo más remedio que aceptar esto, pero es doloroso", asevera. Por ello, tiene claro que la modificación "no protege" ni "defiende" a las mujeres. "Las violaciones son todas traumáticas, pero si aún encima nos baja el mínimo el legislador... acaban saliendo gratis". Recalca que son "cuatro años por una violación, en la que hay acceso carnal con penetración". "Me parece fatal", concluye.

RECURSO CON POCAS POSIBILIDADES DE PROSPERAR

Pese a todo, Martínez asegura que no va a tirar la toalla y que estudiará la presentación de un recurso "ordinario o extraordinario" contra la sentencia del alto tribunal gallego". Admite que es "difícil, por no decir casi imposible" que prospere porque aplicar la normativa más beneficia para el reo "es un principio de derecho penal claro, asentado" y los jueces "lo aplican, quieran o no".

Por ello, una disposición adicional a la ley u otro cambio legislativo no volvería a restablecer la pena inicial impuesta en mayo. "No te van a poner una pena a mayores cuando ya ha sido juzgado", explica. Al aplicarse este principio, "siempre prima el beneficio del reo, ¡para que luego digan que en este país las mujeres estamos muy protegidas y vamos en canoa!".