O Ventorrillo sale a la calle para expulsar a los ocupantes de un narcolocal:"40 jeringuillas..."

Primero fue Monte Alto, y ahora, O Ventorrillo. Decenas de vecinos de este barrio de A Cpriá se echaron en las últimas horas a la calle en una acción espontánea contra la inseguridad en el barrio. Protestaron ante un local conflictivo en la calle Monasterio de Bergondo.

Una tensa protesta termina con un narcopiso en Monte Alto (A Coruña): "O salen ellos o entramos" Cientos de vecinos participan en una cacerolada entre un fuerte despliegue policial después de que varios echasen abajo la puerta Noela BaoA Coruña 06 feb 2024 - 22:27

#Coruña | Protesta vecinal ante un edificio de la calle Monasterio de Bergondo.



L@s vecin@s denuncian que se trata de un punto de venta de droga.#PolicíaNacional también en la zona. pic.twitter.com/qt4TbLDEwa — Silcerino ?? (@silcerino) March 4, 2024

Jeringuillas, robos y miedo

Están hartos del trapicheo de drogas que hay en ese local. Los inquilinos están desde hace unos tres años pero ha sido en los últimos meses cuando se han agudizado los problemas. En la zona hablan de un trajín constante de gente que consume drogas, a veces en la vía pública.

“Ahí van políitoxicómanos continuamente. Lo más triste es la cantidad de gente joven, críos que pueden ser nuestros hijos, con un aspecto totalmente normal que van a consumir”, cuenta una mujer desde un negocio de la zona, que recuerda que “empezó viviendo un señor y ahora hay 15 personas continuamente”.

En el camino, quedan la presencia de jeringuillas que afecta incluso al centro social de la zona, el Novoboandanza.“Tienen continuamente jeringuillas en la puerta, la policía viene cada dos por tres a limpiar, en los buzones donde les dejan los periódicos también jeringuillas...”, relata la mujer. Cuenta que un día “había más de 40 jeringuillas usadas, tiradas.

Últimamente ya consumen en la calle. Hace dos semanas a la salida del instituto estaban consumiendo, haciéndose unas bases en la calle”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta situación se acompaña de robos, peleas y mucho miedo. La mujer habla de “tirones, amenazas a gente, extorsionan a gente mayor, a un niño le roban la calzadora, a otro le roban el móvil... tú vas a descargar el coche

de alguna mercancía y a la que te despistes te lo vacían”. Esto deriva en que “la gente mayor tiene miedo”. Los menores también, y “que es ese problema, que se enfrentan a ellos y cualquier día hay un disgusto”.

Un local no okupado

La convocatoria del lunes se difundió en pocas horas en redes sociales, algo parecido a lo que empezaron a hacer en su día los vecinos de Monte Alto, pero hay una diferencia importante. A diferencia de lo ocurrido en la Calle Washington, el local no está ocupado ilegalmente. Está alquilado como trastero y, al parecer, “con los pagos al día”, resalta José Ángel Souto, presidente de la asociación vecinal de O Ventorrillo.

La comunidad de propietarios ya recogió firmas para intentar expulsarlos, pero hasta ahora ha sido imposible por esta situación. Así las cosas, la insistencia de la protesta vecinal dio sus frutos: pasadas las 22h, los tres ocupantes del bajo, dos hombres y una mujer, lo abandonaron escoltados por la policía. Una patrulla permaneció toda la noche frente al local y este martes todavía permanecía un coche del 092.

Reunión con Seguridad Ciudadana

La asociación vecinal de O Ventorrillose reunió el viernes pasado con la concejalía Seguridad Ciudadana para trasladar esta situación y prometieron mayor presencia policial. Por ello, a la entidad vecinal les cogió “por sorpresa” la acción de los vecinos “que no eran los que vinieron a la reunión, evidentemente. Lamentamos un poco las formas. Afortunadamente, no ha pasado, no ha sido nada grave”, subraya Souto, que celebra que no hubiese ningún incidente, “sí calma tensa, entre comillas”.

Ahora, la duda es saber qué pasará, por la especial situación del inmueble en el que, en todo caso, se están cometiendo presuntas ilegalidades. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, ha hecho un llamamiento a la “calma” este martes después de la segunda protesta vecinal en pocas semanas. “Yo creo que el camino es que actúen las fuerzas de seguridad y no la ciudadanía que puede, y entendemos, que esté preocupada, pero tiene que ser la policía la que actúe y la que lleva a cabo todas las intervenciones que se consideren necesarias”.

Desde el barrio quieren alejar el fantasma de Penamoa, la zona que fue durante décadas el supermercado de la droga del noroeste. Antes de su desmantelamiento, O Ventorrillo era un lugar de peregrinaje de toxicómanos que acudían al poblado chabolista y, en algunos aspectos, se sienten peor que en los años 80: ”en los 80, incluso los toxicómanos respetaban a los mayores. Ahora ya no se está respetando a nadie”, se queja desde el negocio la mujer, que reconoce que en cierta parte del barrio “los ánimos están tan caldeados que cualquier día va a haber un disgusto”.