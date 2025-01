Un vecino de A Coruña se entera de que en su barrio roban a ancianos y así toma cartas en el asunto: "Van a saco"

"OJO VECINOS". Así comienza, en mayúsculas, el cartel con el que Jaime Suárez, vecino del barrio coruñés de la Falperra y presidente de la entidad vecinal ha inundado gran parte de esta zona de A Coruña y con el que advierte de la presencia de carteristas. Jaime asegura que llevan en esta situación "alrededor de tres o cuatro meses".

Se trata de "dos" personas que localizan "a gente mayor, sobre todo en los supermercados". El "modus operandi" consiste en que mientras "uno vigila, el otro les quita la cartera". Jaime asegura que "mucha gente no se da cuenta, lo hacen con una habilidad, que sólo la gente que está alrededor lo ve y los pone en alerta".

El aviso al resto de vecinos

Son, normalmente, hurtos sin "violencia" aunque alguna vez "van a saco". "Meten ya directamente la mano y pueden tirar a estas personas". Sin embargo, Jaime señala que "no son excesivamente violentos, son habilidosos". Señala que en el barrio todos los conocen. En el caso del que realiza el hurto, asegura que "cuando lo ven le dicen: oye, ¿qué haces? Y tal. Y entonces te pones a mirarlo y encima te hace gestos obscenos".

Jaime indica que estos dos individuos han realizado "muchos" robos de este tipo. "Se ve que les sale bien esta zona", destaca, "y están prácticamente por la mañana y por la tarde vienen también".

MÁS PRESENCIA POLICIAL

Por eso, demandan una mayor presencia policial. "Necesitamos un policía que esté en el barrio". Recuerda que hace años existía la figura de policía de barrio. "Estaba por aquí, en cualquier momento lo necesitabas y estaba todo mucho más seguro. Y controlaba a toda la gente y todo el mundo lo conocía. ¿ Y ahora? Pues eso no existe, pasa un coche por aquí de vez en cuando", se lamenta.

También critica que este tipo de delitos, los hurtos, no tengan un castigo mayor. Pone como ejemplo que en una ocasión "le quitó la cartera a una señora y un comerciante lo recriminó y llamó a la policía. Lo localizaron pero, a los pocos días ya estaba en la calle". "No hay nada que hacer, parece ser", concluye. "Si se acumula muchos hurtos puede llegar a que lo puedan dejar una temporada en prisión".

Sin embargo, esto por el momento no se ha dado, y los presuntos carteristas campan a sus anchas en las calles de este barrio "atemorizando. Es una pena que sobre todo la gente mayor que tengan esa preocupación. Tienen miedo".

REUNIONES

Este jueves, 23 de enero, tienen previsto una reunión con la policía nacional. Forma parte de las reuniones periódicas que mantienen con las fuerzas de seguridad para analizar la situación en los barrios de A Coruña. En esta ocasión, Jaime apunta que les trasladarán "lo que está pasando a ver si pueden, no sé, hacer algo, un poquito más de vigilancia en esta zona, para que no sean tan insistentes. Si no se puede hacer otra cosa", al menos, señala Jaime, que se les persuada de sus acciones porque, insiste, "si los llevan y los vuelven a soltar, estamos en las mismas".