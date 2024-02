Una manifestación de ganaderos colapsa el tráfico en A Coruña

La jornada está marcada en A Coruña por la protesta de los ganaderos, convocada por el colectivo Agromuralla. No les hizo falta traer los tractores al centro para colapsar el tráfico y hacer notar sus demandas.

Colapso de tráfico hacia el centro de A Coruña





“Non ao peche de máis granxas” y “A Unión Fai a forza” fueron los lemas de dos de las pancartas que encabezaban la manifestación. Desde el Coliseum, unos 200 ganaderos fueron a pie por Alfonso Molina hasta la Delegación del Gobierno en Galicia, en pleno centro de A Coruña. Bajo la atenta vigilancia de la Policía Nacional y Local, solo dejaron libre un carril, lo que generó importantes atascos en los accesos, tanto de entrada, desde mediodía, como de salida, cuando volvieron al punto de partida.

Manifestación por Alfonso Molina





Burocracia asfixiante

La subida de precios, la entrada de productos de fuera de Europa y, sobre todo, una normativa comunitaria que cada vez les exige más papeleo están en el centro de las reclamaciones. “Todo son papeleos, teñen máis papeles unhas vacas que as persoas”, lamenta Isabel, ganadera de Portomarín (Lugo). Más que dedicarse a su trabajo, se convierten en “administrativos ou avogados”.

La burocracia asfixia las explotaciones, que temen por su supervivencia. Luis tiene una explotación en Palas de Rei y denuncia la “competencia desleal” de otros países “que non teñen que cumprir as normas que temos nós que cumprir”. “Cada vez é máis dificil, máis problemas, máis trabas”, describe. Por su parte, José Manuel, desde Pastoriza, teme que su trabajo peligre con las nuevas exigencias sanitarias: “cos medicametos case non podes tratar unha vaca, e co dos sulfatos non nos van deixar producir millo nin nada de nada”.

Audio Crónica de la protesta de los ganaderos en A Coruña





Escrito al delegado del Gobierno

Representantes de Agromuralla han entregado un escrito al delegado del Gobierno para pedir la derogación de normativas europeas como el pacto verde europeo o decretos como el de bienestar animal o el de transición energética. En la plaza de Ourense tomaba la palabra Roberto López, portavoz de la entidad “hai que dicir basta porque isto é inasumible, bótasenos a culpa de tantas cousas que se está a crear unha distancia tan grande entre a cidade e o agro...!”, aseguraba, megáfono en mano.





Manifestación en la plaza de Ourense

“Estamos aquí para pedir que se corrixa o que pensamos que é un erro”, en referencia a las diferentes legislaciones. “Non ven como cada mes cerran granxas, como cada mes somos menos? A solución é traer todo de fóra? Iso é unha solución para unha emerxencia, pero non para o día a día”,exclamó.

La asociación de ganaderos Agromuralla agrupa a productores de leche de las provincias del norte de Galicia. Se desmarca así de la postura de las principales organizaciones agrarias del país, que de momento opta por la vía del diálogo. De hecho, en paralelo, un grupo de ganaderos que agrupa a unas 500 explotaciones se ha reunido esta mañana con el delegado del gobierno, Pedro Blanco.