Temor en gasolineras de la Costa da Morte ante una oleada de 'simpas': “Indefensos”

Un conductor para en una gasolinera. Reposta su vehículo y, a la hora de pasar por caja, se marcha sin pagar. Esta práctica se está haciendo cada vez más habitual en zonas como la Costa da Morte, en A Coruña.

Hay varios modus operandi. Algunos dicen que se les olvidó la cartera, otros que se la robaron. Los hay que directamente, aceleran y se van. El caso es que sonsiguen su objetivo: marcharse sin abonar el combustible con el que acaban de surtir su vehículo.

Lo apunta Julio López Bazarra, propietario de una empresa en Cee y es vicepresidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. A veces dicen “voy a pagar dentro, con tarjeta y realmente no pasan por caja, se montan en el coche y se van”. Cuando hay un expendedor solo, hacen el amago de aparcar y pagar cuando realmente, se van”.

Las cámaras están grabando

Suele ser gente joven, a veces con problemas de drogadicción y de deudas, y traen de cabeza a las estaciones de servicio. Pero desde el sector también quieren dar un mensaje:las cámaras están grabando, registran las matrículas y tarde o temprano localizan a los culpables. “Las consecuencias son para nosotros, pero también apra este pequeño delincuente que no se está dando cuenta de que puede tener unas consecuencias terribles”, advierte López.





Bien es cierto que la justicia no es todo lo rápida que desearían: “a mí que me llamen a declarar dentro de dos años con juicio de este tipo me genera malestar, una inseguridad. Hasta no te dan ganas de ir”. Lamenta que “nunca te compensen, porque nunca se llegan a compensar en este tipo de delitos casi nunca”, por lo que asevera que “estamos indefensos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La práctica los trae de cabeza pero, además, tienen miedo. En las últimas horas, uno de los responsables de estos 'simpa', un vecino de Laxe de 47 años, le dio una tremenda paliza al responsable de una gasolinera de Carballo porque sospechaba que la tarjeta con la que iba a pagar era robada.