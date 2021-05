San Juan en A Coruña no se podrá celebrar en la playa

Las playas de A Coruña estarán acordonadas la noche de San Juan. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad gallega, Inés Rey, este viernes.

En declaraciones a los medios, Rey ha indicado que la decisión de abrir los arenales para grandes concentraciones de gente no parece “ni lógica, ni prudente ni sensata”, cuando “la pandemia no ha terminado”. Ha recordado que, aunque esté avanzando el proceso de vacunación, la propia OMS ha recordado que no se ha superado la crisis sanitaria.

UN SAN JUAN “FAMILIAR” EN LOS BARRIOS

No obstante, sí podrá haber celebraciones en los barrios, de carácter “familiar”, según ha calificado. Se autorizará a la hostelería, que actualmente puede abrir hasta la 1 de la madrugada, a celebrar sardiñadas y churrascadas como otros años. Habrá controles para que se cumplan las restricciones en vigor, aunque la regidora ha recordado que el año pasado los festejos se desarrollaron “con absoluta normalidad”.

La Noche de San Juan en A Coruña, del 23 al 24 de junio, está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Los años anteriores, hasta 150 000 personas se acercaron a las playas para encender hogueras a medianoche. En 2020, este festejo ya no se pudo celebrar debido a las restricciones sanitarias obligadas por la pandemia.