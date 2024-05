Le roban una guitarra para zurdos y hace un llamamiento en redes para encontrarla

El cómico coruñés Víctor Grande ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales.Le robaron en su coche una de sus posesiones más preciadas: una guitarra. Y no es cualquier guitarra, tal y como ha recalcado en Instagram.

A Víctor le entraron en el coche el fin de semana y se lo desvalijaron. Lo dejó, como siempre, donde suele hacerlo: en su plaza de pago del Parque Europa, en A Coruña. Lo malo es que hay horas en las que nadie está dentro, y los ladrones se las apañaron para pasar desapercibidos. "Hay cámaras de seguridad. Lo que pasa es que bueno, se supone que debieron usar una especie de inhibidor de frecuencia porque el coche está eh intacto. O sea, no tiene ningún desperfecto", cuenta Grande.

Hasta 1500 euros de valor

No se dio cuenta hasta el lunes, aunque sospecha que pudo ser el viernes, porque entraron en más coches del aparcamiento. En cuanto lo supo, puso una denuncia. Calcula que todo lo que se llevaron asciende a unos 1200 o 1500 euros. "Se llevaron todo material que utilizo yo en mis actuaciones" como "microfonía, cableado, pies de micro y unas gafas de sol que tenía en la guantera".

Pero lo que más le dolió es su principal instrumento de trabajo: su guitarra. Los trastes y las cuerdas están "al revés que las guitarras normales" porque es para zurdos como Víctor. "No se venden en todas partes, no son fáciles de conseguir" ya que "no las tienen en stock y tienen que pedirla". Esta semana, Víctor tiene actuaciones y tuvo que pedir una nueva, pero la robada, además del valor material "ya llevaba unos años conmigo y tenía cierto valor sentimental".





Vigilar tiendas de segunda mano

Por ello, ha hecho un llamamiento a que la gente esté muy atenta de las tiendas de segunda mano por si vemos a la venta una guitarra española amplificada, marca Ortega y, sobre todo, para zurdos. "Me han dicho que es muy probable, que los ladrones suelen hacer esto", y llevan los objetos robados "a tiendas de segunda mano, a este tipo de de establecimientos para para sacarse un dinero rápido".

Y el misterio que queda por determinar es por qué los ladrones se llevaron algo más que había en el coche: "tenía un par de zapatos y me robaron un zapato solo". Eso lo ha llevado a pensar que el que le quedó "lo voy a enmarcar como recuerdo".

Material para monólogos

Superado el disgusto y con los dedos cruzados por si hay suerte, Víctor también tira de humor, como no podía ser de otra forma. Sabe que este episodio le servirá para futuros monólogos. "Alguien dijo una vez que todo lo que te pasa en la vida se puede convertir en algo en algo gracioso y desde luego esto ya da para hacer anécdotas simpáticas".

El episodio que relata Víctor a COPE lo cuenta entre clase y clase. Porque es humorista pero también profesor. Da clase en la primera Escuela Impro que hay en A Coruña junto con Oswaldo Digón.Dos días al mes se puede ver en acción este tipo de humor irrepetible cada vez más al alza con sesiones en la Sala Garufa. Invita a la ciudadanía a conocer este tipo de sesiones porque "es una forma de hacer humor muy original y muy sorprendente"