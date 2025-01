Roban un Papá Noel gigante en Novo Mesoiro (A Coruña) en un nuevo acto de vandalismo

No retirar a tiempo la decoración navideña puede tener consecuencias. Y si no, que se lo digan a los vecinos del portal número 7 de la calle Illas Cíes, en Novo Mesoiro. Hace unos días, a medianoche, los despertó un gran ruido en el patio de luces. Alguien había tirado una plancha metálica enel patio, desde los pisos más altos. Al poco rato, un estruendo y otra placa de metal confirmó que no había sido un accidente. Los responsables, según testigos, fueron tres chavales que se colaron en el edificio y después huyeron.

Pero al día siguiente, comprobaron que lo de lanzar objetos no fue lo único que hicieron los vándalos: había desaparecido un Papá Noel que tenían en la puerta, un muñeco que medía un metro. Los vecinos contactaron con la asociación vecinal para hacerse eco, según ha contado a COPE su presidente, Víctor Lamela. “Tiraron unas puertas de estas de descansillo, de escalera, de metal, las tiraron por unas ventanas”, aseguró

Vandalismo recurrente

La comunidad de vecinos y la dueña de la figura denunciaron los hechos a la Policía Nacional. “Lo que nos trasladó una vecina es que desde la comunidad denunciaron el robo, el vandalismo, porque al final hicieron daños”, asegura. Ya en otras ocasiones “algún grupo de chavales entra, vacía extintores o estropea algún coche”.

El tema del vandalismo, como cuenta Víctor, no es algo nuevo. No es continuo, pero sí recurrente cuando algunos chavales del barrio, por lo que se ve, se aburren. “Cada cierto tiempo nos dan un susto”, reconoce Lamela.

“En la última comunidad tienen cámaras y saben quienes son y denunciaron”. Él calcula que “estarán tranquilos durante seis meses, siete meses” y “luego vendrá un día que lo tendrán libre, le dan una vuelta y volverán a hacer algo así”. No son gente ajena, sino “chavales del barrio, que, al final, en vez jugar por la calle, se dedican a hacer estas cosas”. Lamela recuerda que en Novo Mesoiro, barrio limítrofe, apenas se ve policía.

¿Qué pasó con Papá Noel?

Por cierto, el Papá Noel fue localizado sin necesidad de actuación policial. “Se encontró por el monte. Nos llegó algún mensaje diciendo que estaba completamente destrozado por el monte” por donde “la gente va a correr o a andar en bici”.

Noela Bao Avenida de Novo Mesoiro (A Coruña)

Al final, todo esto es una anécdota, pero el temor es que acaben por provocar algún suceso de gravedad “si no se controla”, incide. Recuerda que también hubo incidentes con unas motocicletas de alquiler. Los chavales “se lanzaban con las motocicletas sin alquilar, simplemente apagadas por toda la cuesta de Novo Mesoiro”. Por eso, está preocupado: “Puede pasar algo grave cualquier día. Imagínate que de repente un niño de estos, con una motocicleta de estas, se estampa contra un coche que venga de frente”.