Se le queda atascado un anillo en el dedo y llaman a los bomberos de A Coruña para que lo liberen

Los Bomberos de A Coruña han acudido la madrugada de este martes al ayudar a un joven al que se le había quedado atascado un anillo en su dedo. El chico acudió al Hospital Modelo porque no era capaz de quitar el anillo, de acero y desde el centro avisaron a los bomberos, que se movilizaron poco antes de las cuatro de la mañana.

“Se había colocado un anillo que no le correspondía a ese dedo, se lo cambió y no lo podía sacar”, cuenta José Villar, cabo del cuerpo de emergencias. No era fácil fácil retirarlo porque era un material muy duro. Utilizaron una herramienta de corte de precisión, en una labor “sanitaria” y “mecánica” muy “delicada”.

“Nosotros lo que hacemos es meter una especie de placa metálica para proteger el dedo por debajo, haciendo un poco a presión, una chapita y luego con una herramienta de corte pequeñita cortamos el anillo aplicando agua porque todo eso coge temperatura y le quemaría”, explica el bombero. Después de unos minutos consiguieron retirar el anillo sin ningún daño.

Anillos atascados... y también esposas

No es la primera vez, ni mucho menos, que los efectivos de emergencia ayudan a retirar un anillo atascado en un dedo. De hecho, compraron la herramienta específica para hacerlo por las peticiones que fueron teniendo. “ Ya no es la primera vez, no que nos llamen del hospital... pero es que alguna vez apareció gente por aquí -el parque de Bomberos- con problemas parecidos”.

Normalmente es un anillo pero otras veces son “esposas”. “Lo típico que jugando unos con otros, jóvenes normalmente, se ponen unas esposas y después pierden la llave”. Comenta que “no es que sea frecuente” pero puede pasar unas “dos veces” cada año.

Para atender la incidencia de ayer se movilizaron dos vehículos de bomberos con cuatro efectivos. El joven está sano y salvo y ayudó que en todo momento estuvo tranquilo y relajado.

Un cartel antiguo y una puerta que no abre

Además de esta incidencia, los bomberos de A Coruña acudieron de madrugada a retirar un cartel luminoso a un antiguo establecimiento hostelero de la Ronda de Nelle. Estaba bastante deteriorado y había riesgo de caída.

También se desplazaron a la calle Castrillón a rescatar una personas que se había quedado encerrada en su habitación porque la manilla de la puerta no funcionaba. Abrieron el portal y la casa con una slámina de plástico. Ya dentro de la vivienda, tuvieron que desmontar la manilla con un destornillador y usar el método del resbalón para acceder al cuarto.