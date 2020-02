Proponen la declaración del Carnaval de A Coruña como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Las comparsas de A Coruña piden que el Carnaval de A Coruña sea declarado Fiesta de Interés Turístico Regional o Nacional. La idea la ha lanzado Romualdo Irijoa, integrante de Os Maracos, en la entrega del galardón del Choqueiro del Año en el Ayuntamiento de A Coruña.

Ante la concejala de Fiestas, Diana Cabanas, Irijoa abogó por tener un mayor apoyo institucional y “retomar una idea que ya existía en tiempos de Palau”, en referencia al concejal socialista que se volcó con el carnaval en tiempos en los que gobernaba Francisco Vázquez. Destacó que el Martes de Carnaval en la ciudad herculina, con la Fiesta de los 'Choqueiros' “no lo hay en ningún sitio de Galicia”.

Incidió en las “miles” de personas que se congregan en la calle de la Torre. “Allí no se cabe, lo sabemos porque cuando vamos con el carrito tenemos que echarle agua a la gente, porque si no, no pasamos”, en referencia a la tradicional carroza de su comparsa, conocida por “regar” todo a su alrededor.

Además, abogó por impulsar concursos de comparsas en institutos de la ciudad para “crear cantera” y que el Entroido coruñés tenga “relevo generacional”. “Nosotros ya vamos un poquito mayores”, reconoció

GRIFA, CHOQUEIRO DEL AÑO

Una nueva placa formará parte de la extensa familia de Carnaval de la calle San José. Es la dedicada a Jesús Abruñedo, Grifa, el choqueiro del año. Hoy recibió de mano de la edila de Fiestas el reconocimiento en el Palacio Municipal. Lo hizo vestido como un verdadeiro choqueiro: al bigote acompañaban una peluca rubia, un conjunto de mujer y botas rosas, a juego con un collar del mismo color.

La placa con su nombre se colocará en la Calle San José junto que recuerdan los nombres de otros choqueiros. La tradición la inició el homenaje a César Sanjosé y, con el de este año, serán trece los letreros que recuerdan a gente destacada y activa en el Carnaval coruñés.