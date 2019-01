Oleiros combate el vandalismo con marquesinas sin cristales

El ayuntamiento de Oleiros ha instalado 14 marquesinas antivándalos con techo pero sin cristales para que no los rompan ni los llenen de grafitis con mensajes "obscenos". Es la justificación que da el alcalde de la localidad, Ángel García Seoane, del diseño de este nuevo mobiliario. Asegura que tiene que estar "cubierta por arriba para evitar la lluvia". Responde a las quejas sobre que se pasa frío en ellas. Asegura que "la marquesina no es para estar una mañana entera debajo de ella. Es para estar 5 minutos esperando el autobús".

Las marquesinas ya instaladas han costado algo más de 75.000 euros. Para este año está prevista la instalación de otras 30.

REACCIÓN PP

El PP de Oleiros ha denunciado la inutilidad de las nuevas marquesinas. El candidato a la alcaldía, José Bonome, califica el nuevo mobiliario urbano como "invento". El popular le recrimina al alcalde que "los grafittis hay que limpiarlos y a sus autores sancionarlos, no hacer pagar a los ciudadanos sus consecuencias". Los populares le recuerdan que "después de tantos años, el alcalde aún no se ha dado cuenta de que Oleiros está en Galicia y no en Cuba".