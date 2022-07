Miguel Lorenzo (PP): "yo busco la mayoría absoluta"

Un componente “político” y “emocional” ha sido el empujón que ha animado al senador Miguel Lorenzo a dar el paso adelante para presentarse a la alcaldía de A Coruña. El popular ya tiene garantizados los 25 avales para poder optar a ser presidente del partido en la ciudad, según ha confirmado en una entrevista en COPE Coruña.

Es el paso previo a ser candidato a sentarse en el sillón de María Pita, aunque todo depende de lo que determine el partido. “Es mi objetivo”, reconocía en la emisora, aunque “no depende solo de mí, depende de que los compañeros me elijan y que el comité electoral, cuyo presidente es Diego Calvo, me proponga”. “Espero que confíen en mí”, concluyó”

Ofrece “cercanía”, “gestión”, “sensibilidad a los problemas”, “capacidad de trabajo” y “equipo.” Quiere que A Coruña vuelva a ser una ciudad referente en Galicia y España ante lo que considera “desgobierno” actual: “Yo veo que desde hace seis años en esta ciudad no hay un gobierno, hay un parón total en la ciudad”, ha dicho. “No es la ciudad de oportunidad”, sino que “la gente se tiene que ir”, con problemas que cita como el acceso a la vivienda, el tráfico la inseguridad o la okupación.

MAYORÍA ABSOLUTA

Ante eso, Lorenzo asegura que “necesitamos gobiernos fuertes”. Por ello, aseguró: “yo busco la mayoría absoluta”, una posibilidad que ve viable.

“Yo sé que solo puedo gobernar si tengo mayoría absoluta, y eso se consigue teniendo la confianza de todos los coruñeses”. Por eso, asegura que no solo aspira a convencer a “quien vota al Partido Popular por las siglas”, sino a “quien confía en Miguel Lorenzo como candidato”. “Con sentido común, que es muy importante”, concluyó.