El método para combatir a los ladrones de un negocio de A Coruña: “Molesta”

Patrullas ciudadanas, contratación de empresas de seguridad, incremento de presencia policial.... estas son sólo algunas de las fórmulas para evitar los robos que se han puesto en marcha en A Coruña. Ahora, un negocio del barrio de Os Mallos ha puesto en marcha un curioso método para espantar a los ladrones.

Se ha visto en una jamonería de la Calle Ángel Senra. Hartos de los robos, se armaron con una cartulina y varios rotuladores y colocaron un cartel, manuscrito, en la puerta. “Por favor, no entréis a robar. Tenemos alarma y molesta a los vecinos. Además no hay dinero. No perdáis el tiempo. Gracias y perdón por las molestias”, reza el aviso.

Cartel colgado en la jamonería





Varios robos y reventa de productos

“Es un poco de broma tal pero al mismo tiempo espantarnos un poco”, cuenta a COPE Coruña Marisol desde el negocio. Lo han querido dejar claro porque han sido varias veces las que les han entrado en el local. Dice Marisol que de un tiempo a esta parte, son robos seguidos los que registra el comercio de la zona. “Este barrio es tremendo, de una temporada para aquí es inaguantable, es raro que no te enteres que entraron en cualquier otro negocio”, resalta.

A ella le ha pasado “muchas veces”. Según Marisol, “ piensan que hay dinero y dinero aquí no. Lo que sí llevan es otros productos del propio establecimiento. Como “jamones, quesos, bebidas... todo lo que arraplan”. Lo que roban, “lo malvenden en el mercadillo de Os Mallos o en donde sea y ya está”. Lamenta la complicidad de la clientela que “aún encima les compra” aunque sea mercancía de dudosa procedencia.

Aboga por mayor presencia policial aunque también entiende que no puede ser completamente efectiva ante los ladrones, porque el sistema judicial hace que a los pocos días del arresto, vuelvan a salir a la calle. “Yo tampoco cargo mucho contra la policía porque ahora ellos los cogen” pero, si las penas son menores, enseguida “están en la calle”. “Mientras haya estas leyes así, pues a tragarlos queda”, concluye esta tendera.