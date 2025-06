El mercado del alquiler en A Coruña, desbordado: "Ya ni se publica en Internet"

A Coruña será la primera ciudad de Galicia en ser declarada zona de mercado residencial tensionado. La Xunta ha remitido al ayuntamiento el visto bueno a la petición que hizo el pasado 4 de abril para lograr esa declaración, que se hará efectiva en los próximos meses.

La ciudad cumple los requisitos establecidos en la Ley Estatal de Vivienda para determinar que hay un importante desfase entre los ingresos de las personas y los precios que se piden para arrendar. Hasta ahora, solo se había puesto en marcha en localidades de Cataluña o el País Vasco.

Con esta declaración, el Ayuntamiento de A Coruña asegura que pretende rebajar, de media, 400 euros el precio de alquiler anual de cada piso. No se hará por barrios, sino que se aplicará en toda la ciudad, al determinar que las subidas se han dado en los últimos años en todas las zonas.

Lista de espera

La presión sobre el alquiler es tan fuerte que muchas viviendas ni siquiera llegan a anunciarse en portales. Lo explica Rodrigo Liste, gerente de una inmobiliaria con tres décadas de experiencia, Rías Altas: “Un piso en alquiler ya ni se llega a publicar en internet porque tenemos una bolsa de interesados amplia”.

Noela Bao Edificios en la zona de As Conchiñas (A Coruña)

Desde el sector inmobiliario dudan, eso sí, de que la zona tensionada vaya a resolver el verdadero problema: la falta de oferta. “Vale que se declare zona tensionada, no lo veo mal. ¿Qué sucede? Que no va a reparar o a solucionar el problema que tenemos de falta de inmuebles”, sostiene Liste, que asegura que incluso con más control sobre los precios, no hay suficientes pisos disponibles para satisfacer la demanda.

Menos oferta, más demanda, precios por las nubes

La situación se ha agravado en los últimos años. “El parque de inmuebles en A Coruña se ha quedado pequeño, posiblemente por todos los inmuebles que hay dedicados al vacacional”, explica el gerente. Otros factores como el miedo a 'inquiokupas' o la falta de protección legal también influyen: “Muchos propietarios prefieren tenerlo vacío porque no están protegidos de cara a un inquilino que okupe”.

Canva Imagen de archivo de alquiler de vivienda

Además, hay un nuevo perfil que concentra buena parte de los pisos en mejores condiciones: “La mayoría de los inmuebles que están en muy buen estado están ocupados por trabajadores de Inditex, entonces eso sube muchísimo los precios”.

Subidas en todos los barrios

No hay zonas que se salven. “Toda la ciudad, todos los barrios han subido. Hay algún barrio que puede mantenerlos, pero creo que todos han subido”, indica Liste. La presión es tal que, según él, para un mismo piso “hay aquí en Coruña unos 15 candidatos, 10 candidatos… no hace falta ni publicarlo”.

Noela Bao Galerías de La Marina A Coruña

Desde su inmobiliaria recomiendan ajustar los precios al mercado, pero se encuentran con otra realidad. Los propietarios "prefieren poner un precio más alto y esperar a que venga un candidato que cumpla los requisitos que piden”. De hecho,

El problema de fondo: propietarios desmotivados

La declaración como zona tensionada también ha generado inquietud entre propietarios, que temen un mayor intervencionismo. Lo expresa también Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga: “Muchos propietarios no quieren alquilar en estos momentos a largo plazo y eso es lo que hay que cambiar”.

A su juicio, el propietario “no es ese especulador que se nos señala, sino alguien que busca un buen inquilino que pague un alquiler razonable y cuide la vivienda”. Pero para ello, advierte, “tiene que haber suficiente oferta como para que los precios no se tensionen”.

Dos meses para elaborar medidas

Una vez que A Coruña ha obtenido la autorización de la Xunta para implantar la área residencial tensionada, debe tramitarse hasta su publicación en los correspondientes boletines oficiales. A partir de ahí, está ahora en manos del Ayuntamiento concretar cómo y cuándo se pondrá en marcha.

El foco está en el Concello de A Coruña, que tiene dos meses para presentar un plan con medidas concretas y un calendario, para lo que convocará la Mesa de Vivienda. La declaración tendrá una vigencia de tres años y contempla, entre otras medidas, la congelación de precios y la imposición de topes según la zona y características de cada vivienda.