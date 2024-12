Menús de Navidad para perros o un pescado a más de mil euros el kilo en la plaza de Lugo de A Coruña

Año tras año, ir a la plaza de Lugo de A Coruña en Nochebuena es pensar que nunca hay crisis. Ya desde primera hora de este martes, el mercado de pescado fresco más famoso de España se ha llenado en busca de lo mejor para poner en la mesa esta noche. Y eso, en Galicia, se traduce en pescado y marisco frescos.

Noela Bao Ambiente en la plaza de Lugo en Nochebuena

Como siempre, los precios suben aunque hay disparidad. La cigala la encontramos entre 80 y 135 euros, el camarón, de 70 a 180. Nécoras podemos verlas entre 40 y 75 euros. Más económica nos sale la vieira, 18 euros, o la zamburiña, que a 14 se está vendiendo muy bien.

El producto que no es para todos los bolsillos

Sea como sea, quien venga aquí sabe que no es día de mirar el céntimo. Hay que preparar la tarjeta de crédito si se nos antoja percebe, que se anuncia en algunos puestos a 130 euros, o el carabinero, que está a 110. Pero nada comparado con las angulas: “A 1.115 euros el kilo”, cuenta Marcos, de Pescados Rabina. El producto, eso sí “es bajo pedido casi siempre, porque es un producto bueno caro y entonces y además bastante delicado”.

Noela Bao Cigalas en la plaza de Lugo

Y el producto, desde luego, es fresco. Los camarones saltan de un puesto a otro, las langostas se intentan abrir camino y hay algunas centollas, como las que vemos en el puesto de María Eugenia, que parece que han ido al gimnasio de lo grandes que tienen las pinzas. Y eso, se paga. “Tengo centollas de calidad. Ya se ve... cuando es más barato que de 50 ya no es cosa buena”. La que tiene, que impresiona, “viene de Mugardos, de Ferrol, de la nuestra, de muchos sitios, pero de aquí, gallega"

Congelar para ahorrar la mitad de precio

Hoy lo que despachan es 50% encargos, 50% cliente en busca del producto fresco. Pero hay quien ha querido ser previsor y ya ha comprado hace unas semanas para congelar. Cuenta Beatriz, pescadera, que eso ha supuesto ahorrar bastantes euros.

Noela Bao Centollas de buen tamaño en el puesto de María Eugenia

“La gente empezó a congelar, sobre todo centolla, cuando abrió la veda”. Entonces, iba muy baratita”. Quien entonces compró el producto a doce euros el kilo hoy se lo encuentra “a 30”.

Cenas a la carta y ayudantes de cocina y compras

Del otro lado, Chus, una de las clientas, no quiere ni oír hablar de congelar. Está ya con las últimas compras para la cena, “unos centollos y unos chicharrones”. Irán las nietas, cada una con sus propios gustos. Y claro, la abuela les prepara una cena a la carta.

“Van a venir mi hija y va a buscar unos percebitos y unos berberechos para la nieta pequeña, porque le encantan los berberechos”, cuenta. Luego, con la mayor. Lo tiene claro: “filetes empanados que es lo más le gusta, patatas fritas y así. Y huevo frito”.

Olga ha llegado de avanzadilla para ver los precios que se manejan esta mañana, antes de decidir. Solo tiene un requisito inicial: que el pescado o el marisco sea de aquí. “Estoy buscando vieira gallega”. Por su parte, José Luis ya se ha gastado tres cifras en unos cuantos centollos con buenísima pinta. Él esta noche es de los que se sienta a la mesa, pero, nos dice, también ayuda en la cocina. “Me toca abrir las centollas y preparar las centollas para poner en la mesa”, ríe.

Las nuevas tendencias en el mercado

El pescado y el marisco son los reyes pero si nuestra cena tiene varios platos, no faltará la carne. En el puesto de Vanesa tienen ya decenas de lacones cocinados y listos para que se los lleven sus dueños. Cada año se lleva más esto de los platos preparados, como los que vende Vanessa.

Noela Bao Lacón asado ya cocinado, listo para llevar

Aunque también el mercado se va adaptando a los nuevos tiempos. Alex tiene un puesto que sirve pescado, pero diferente: vende paquetes ya hechos de sushi, que cada vez tienen más aceptación . “Tenemos unos treinta, cuarenta encargos más lo que traemos siempre a mayores para vender. Y en principio contamos de venderlo todo”, comenta

Noela Bao Paquetes de sushi para llevar en Nochebuena

Menú de Navidad para perros

Y, entre los puestos que este año ocupan artesanos o asociaciones encontramos a Clara, que preside una ACBA, una asociación de comportamiento y bienestar animal y ofrece, entre otras muchas cosas, un menú navideño para perros.

“Es el entrante de bocaditos de salmón, el plazo el plato principal, cochinillo de Segovia y de postre un turrón. Turrón especial para perros, por supuesto”, cuenta. Para el postre “tenemos tres sabores, lo que pasa que ya los tenemos todos agotados, que solo nos queda el de tarta de manzana”.

Noela Bao Menú de Navidad para perros,en A Coruña

Por si hay alguna duda, no son dañinos para los animales. “Son todo productos naturales. Está hecho para consumo humano y no lleva azúcares, no lleva grano, son de calidad alta para nuestros compañeros de cuatro patas”, cuenta.

Todo es poco para compartir la cena de Nochebuena con los que más queremos. Los que piensan en Navidad son los menos, porque como nos han dicho muchos de los clientes todo el mundo sabe que el día 25 de diciembre se comen... las sobras del 24.