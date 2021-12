Más de mil contagios de coronavirus en A Coruña

El número de casos de coronavirus vuelve a superar el millar en el área sanitaria de A Coruña-Cee. Según los datos conocidos este sábado, hay 1053 pacientes con infección activa en el distrito sanitario. No se superaba la barrera de los mil desde el 11 de septiembre.

El número de nuevos contagios detectados en 24 horas es de 127, el pico de esta sexta ola. De ellos, 33 se han registrado en la ciudad de A Coruña, municipio que, en una semana, prácticamente duplica el ritmo de positividad diaria.

Pese al incremento constante de contagios, en esta sexta ola el impacto hospitalario sigue conteniéndose gracias la amplia cobertura de vacunación. Según los últimos datos disponibles, hay 25 personas hospitalizadas, 4 de ellas en Cuidados Intensivos. El 12 de septiembre, con 1005 casos activos, había 51 ingresos, 12 de ellos en críticos.

Tampoco son comparables las cifras de mortalidad. Desde hace un mes, el número de personas que murieron con coronavirus notificadas por el SERGAS ha sido de 5. Entre el 12 de agosto y de septiembre fueron un total de 36.

La comunidad gallega ha llamado a extremar las precauciones para evitar que el Puente de la Constitución intensifique el aumento de contagios. En este sentido, el presidente de la Xunta ha pedido “la menor interacción social posible” en estos días festivos porque, de las reuniones que haya ahora dependerán las cifras de Navidad y la adopción de nuevas medidas de control de la pandemia.

Non podemos actuar igual que se non estivésemos maioritariamente vacinados, pero tampouco podemos actuar como se non estivésemos na 6ª onda.



Debemos manter a precaución e a responsabilidade. As interaccións dos vindeiros días determinarán en que escenario estaremos no Nadal pic.twitter.com/DTIQ6sSFQR