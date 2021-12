Vacunación en Galicia: los niños a partir del día 13 de diciembre, los menores de 60 a partir del 19

La ola de coronavirus sigue creciendo en Galicia con más de 700 nuevos contagios cada día. La evolución sigue siendo preocupante, pero en los datos de estos últimos días empieza a haber algunos puntos de luz.

La incidencia acumulada de covid a 14 días está en 92, ocho puntos por debajo del día anterior. El colectivo que tiene ya la tercera dosis de la vacuna puesta reduce notablemente la incidencia.

En el caso de los mayores de 70 están en 208. Ha subido ligeramente, pero se empieza a estabilizar y es de esperar que conforme pasen los días se empiece a reducir la incidencia también par ellos.

Los tramos de edad con mayor incidencia actualmente son los menores de 11 años, con 467 de incidencia a 14 días.

La Xunta quiere adelantar lo máximo posible la vacunación del colectivo de 5 a 11 años una vez se ha autorizado el uso de Pfizer para ellos. El gobierno ha anunciado que llegarán dosis el día 13 a España y el Sergas tiene previsto empezar a pincharlos en cuanto lleguen esas vacunas. Si puede ser el mismo día 13 y si no los siguientes.

La intención de la Xunta es que el día 19 estén vacunados ya con tercera dosis todos los mayores de 60 y el personal sanitario y socio sanitario. A partiri de ahí se podría empezar ya a pinchar también a los que tienen menos de 50.

A día de hoy ingresan en el hospital un 3% de los contagiados de coronavirus. con más de 6.000 enfermos son 32 los que necesitan uci. Esas cifras son muy inferiores a las que se registrabana antes de empezar la vacunación (entre un 8 y un 10% de los intectados tenían que ingresar en un centro hospitalario entonces).

Non podemos actuar igual que se non estivésemos maioritariamente vacinados, pero tampouco podemos actuar como se non estivésemos na 6ª onda.



Debemos manter a precaución e a responsabilidade. As interaccións dos vindeiros días determinarán en que escenario estaremos no Nadal pic.twitter.com/DTIQ6sSFQR