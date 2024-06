Un librero del entorno del edificio okupado en A Coruña: "¿La semana que viene qué pasa?"

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y aunque con riesgo para la vida humana, un fuego podríamos decir que ha sido el causante de la desokupación del edificio de la ronda de Nelle 120. El edificio, que tiene diez pisos, estaba completamente okupado. Okupas que protagonizaban día sí y día también incidentes en el barrio. El último, la pasada tarde, un incendio en la novena planta cuyas causas se desconocen pero que, todo parece indicar que fue intencionado. El fuego se propagó al ático y obligó a desalojar a más de 20 okupas que estaban en su interior. Las llamas provocaron una intensa humareda negra que fue vista desde diferentes zonas de la ciudad.

Fuentes municipales aseguran que se está elaborando un informe sobre la situación del edificio que, en principio, no reúne las condiciones de habitabilidad, por lo que, por el momento, nadie podrá acceder al inmueble. La policía local custodia la entrada del edificio para evitar que nadie entre.

Otro de los problemas de esta situación es que se desconoce quiénes son los dueños, a pesar de que han sido requeridos de forma oficial en varias ocasiones por el ayuntamiento que ha tenido que realizar limpiezas en su interior donde se acumulaban toneladas de basura. Así que hoy podríamos decir que el fuego ha sido el que finalmente ha terminado con años de okupación.

Sin embargo, un librero de la zona asegura que el problema no está solucionado. "¿La semana que viene qué pasa?", apunta este comerciante coruñés. "Van a volver a abrir la puerta y van a volver a entrar", apunta. Los okupas desalojados, según este librero, se han quedado "tirados por los alrededores". "No sé si estamos mejor o peor, porque la gente está por ahí, durmiendo en la calle. La situación no se solucionó", añade

Señala que en su caso la presencia de okupas por la zona no le está afectando mucho pero describe situaciones cercanas a un infierno "los problemas se dan mayoritariamente por la noche. Hemos visto cosas caer, pero los que más lo sufren son los edificios colindantes, que los patios internos dan entre sí. Entonces les tiran cosas. Cualquier cosa ha caído, televisores, muebles...Ha muerto gente ahí, han violado gente y no pasa nada", subraya.

Preguntado por por dónde pasaría la solución, apunta que de forma inmediata "hay que cerrarlo. Que nadie vuelva a entrar ahí. Que no sea un peligro". Pero lanza estas preguntas "¿quién permite esto? ¿por qué la policía no puede hacer nada".