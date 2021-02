Las terrazas impiden a una ambulancia recoger a una persona con COVID-19 en la calle de la Estrella (A Coruña)

Técnicos de Emergencias han tenido que acceder a pie a un domicilio para recoger a una persona enferma de coronavirus porque la superficie que ocupaban las terrazas y los clientes de la hostelería impedían el paso de la ambulancia. Así lo han denunciado en redes sociales los profesionales de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) del 061 con base en A Coruña.

No nos gusta enfadarnos, PERO ASÍ NO!! ������



No puede ser que vayamos a un servicio @COVID19 positivo ���� y no podamos acceder porque ni la clientela ni los hosteleros pasan de todo como si no fuera con ell@s. Responsabilidad!! @ConcelloCoruna@Policia_Coruna@Aplcorunapic.twitter.com/aBuJer8YjU