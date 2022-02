Las papeleras más molonas de A Coruña han sido diseñadas por escolares

El Ayuntamiento de A Coruña está colocando desde hace unas semanas cien papeleras nuevas, en los parques infantiles de la ciudad. No son las más modernas ni las más nnovadoras, pero sí las más molonas y coloridas: han sido diseñadas por alumnado del CEIP Fernández Latorre, de O Castrillón.

Audio Papeleras de A Coruña lucen diseños de escolares de Primaria del CEIP Fernández Latorre Todo partió de una actividad lectiva del propio colegio el año pasado, con alumnado de 3º de Primaria, es decir, de 8 y 9 años. Aprovechando que en clase de Sociales estaban dando la estructura de un Ayuntamiento, unieron esta materia con la de Plástica para elaborar diseños de papeleras y contenedores de vidrio.

El resultado quedó tan bien que desde el centro plantearon que estos bidones traspasasen los muros del colegio. Se lo plantearon al Ayuntamiento y desde María Pita aceptaron hacerlo. En principio, solo las papeleras por la facilidad para su ejecución.

?? O Concello instala nos parques infantís cen papeleiras deseñadas por alumnos do CEIP Fernández Latorre



?? Esta iniciativa, que busca incentivar entre as nenas e nenos o uso das papeleiras, supón tamén unha renovación estética do mobiliario



A info ? https://t.co/Ld97FRueN4pic.twitter.com/FBHhilOez7