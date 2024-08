Las obras desesperan a esta calle céntrica de A Coruña: “No puedo seguir así"

Quien más y quien menos aprovecha cuando el tiempo acompaña para hacer reformas, por eso de que todo avance más rápido y la cosa quede mejor. En la calle San Andrés de A Coruña... no es que las obras hayan empezado ahora en agosto: seis meses llevan ya con excavadoras, taladros y polvo. Está en marcha una remodelación integral de la calle pero esta semana el corte es ya total.



Y las voces son, claro, las de los que están en primera línea de obra, que tienen el corazón partido entre las consecuencias negativas que están sufriendo y lo que se espera que mejore tanto el aspecto como los servicios de la calle.

Recién abiertos con la calle levantada

Rosa tiene una panadería que arrancó poco después de que empezasen las obras y dice que en estos meses la cosa ha ido a peor, con la clientela a la baja. Le gustaría contratar más gente, pero ahora mismo lo que sacan apenas les da para seguir abiertos.



“Date cuenta de que estoy desde las seis de la mañana a las nueve de la noche, no puedo seguir así, pero si contrato a alguien tienes que pagar a quien contrabas”, contaba a COPE. Ni se plantea pedir una rebaja del local, por el que pagan 1600 euros mensuales. “Si quieres, te vas, esa es la respuesta”, lamenta.

Rosa no entiende que desde el concello articulasen ayudas para otras zonas, pero no haya nada para ellos. “No te dan ninguna ayuda, no mueven a la gente para que venga aquí. Propone que, igual que hay bonos de apoyo al comercio, “podía haber unos bonos para que la gente se acerque aquí”

Nunca es buen momento

Ángel lleva 30 años viviendo y trabajando también en el barrio, donde regenta una cafetería: dice que en su negocio ha notado una bajada de facturación de un 10%, pero otros comerciantes hablan incluso del 60 o 70% de pérdidas desde que empezaron las obras.

Vídeo Laberinto de vallas para cruzar San Andrés (A Coruña)





Este hostelero cree que las obras son muy necesarias... pero que para una intervención así, nunca parece el momento adecuado. “Ya desde el año 14 pensábamos que era una buena idea para hacer una obra de este calado pero nunca era el momento”. Resignado, afirma que “si tienes que hacer obras, tienes que asumir las consecuencias”.

El hotel donde no pueden dormir ni descargar

Con el corte total desde el martes, se complica la cosa en el hotel donde trabaja Rodolfo, “tanto en el ruido que empieza a las 8h para nuestros huéspedes en el hotel, los clientes no tienen para descargar el equipaje, los taxis no pueden acceder ni los suministros tienen donde parar”. Por si fuera poco, para tirar la basura ahora tienen que “cruzar toda la calle Juana de Vega, que es donde están los contenedores”.

En plena semana grande de las fiestas de María Pita, Rodolfo cuenta que han tenido ya algunas cancelaciones de reservas. Sobre el resultado final, tampoco está muy convencido de que beneficie demasiado al hotel. Estéticamente sí, pero servicios como carga y descarga les van a quedar muy lejos. “A nivel práctico nos va a afectar bastante, reconoce.

Recreación del aspecto futuro de San Andrés





En lo que sí coinciden todos es en el deseo de que se cumplan los plazos y que en seis meses esté acabada la reforma. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha admitido que una obra yan importante causa molestias pero pide “paciencia”. Recuerda que es una actauación demandada desde hace años por vecinos y que servirá para revitalizar “el pequeño comercio” con la recuperación del carácter comercial de esta céntrica vía.