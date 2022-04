La justicia anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes de A Coruña

Una jueza ha anulado el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes de A Coruña. La edil que nombrada como responsable de esta área en el gobierno socialista de Inés Rey el 1 de septiembre de 2020. En ese momento, Martínez formaba parte del grupo no adscrito, tras darse de baja tres meses antes de la lista por la que se presentó en las elecciones municipales, Ciudadanos.

ANULACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

La alcaldesa de A Coruña (PSOE) incorpora en su gobierno a la exportavoz de Ciudadanos La edil no adscrita Mónica Martínez se ocupará de la concejalía de Deportes A Coruña 01 sep 2020 - 15:46

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña ha estimado el recurso presentado por Marea Atlántica contra el nombramiento de Martínez como miembro de la junta de Gobierno local y responsable del área de Deportes. La titular de la sala entiende que la resolución de alcaldía “vulnera lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local”.

En ese artículo, se establece que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. En la sentencia, la jueza estima que “la concejala no adscrita asume nuevos cargos económicos con incremento de sus retribuciones”. Por ello, la magistrada declara nulo este acuerdo.

DEVOLUCIÓN DEL AUMENTO DE SUELDO

De este modo, el fallo establece que el consistorio coruñés debe “cuantificar las cantidades percibidas como consecuencia de dichos acuerdos”. Esas cantidades percibidas a mayores “deberán ser reintegradas al Ayuntamiento con los intereses correspondientes”.

Mónica Martínez tenía una asignación de unos 44.000 euros anuales como concejala no adscrita, una cantidad que se elevó a 60.000 cuando fue nombrada responsable de Deportes. En el recurso, Marea Atlántica pedía la anulación de ese aumento de sueldo y la devolución al concello de ese extra salarial.

RECURSO DE APELACIÓN

Contra la resolución cabe recurso de apelación, una posibilidad a la que se abre el Ayuntamiento. Fuentes municipales han indicado a COPE que están estudiando la sentencia. Valorarán la presentación de un recurso porque siguen manteniendo que el de Mónica Martínez “no es un caso de transfuguismo”, como sí afirmaba el recurso de Marea Atlántica.

La incorporación de la edil no salvó la minoría del PSOE en el gobierno coruñés, que cuenta actualmente con nueve ediles. Dos meses después de la incorporación de Martínez, la alcaldesa retiró las atribuciones de una compañera del PSOE, Eva Martínez Acón, como responsable de Empleo. La concejala continúa en la corporación, sin responsabilidades en el ejecutivo municipal.