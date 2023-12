Juan Díaz Villoslada ficha por Sumar Galicia tras darse de baja en el PSOE

Juan Manuel Díaz Villoslada se incorpora a Sumar Galicia. El que fue candidato a secretario del PsdeG hace seis años se pasa ahora a las filas de Yolanda Díaz. La noche de este martes se ha cerrado esta decisión para que el exconcejal de Urbanismo de Inés Rey se incorpore al grupo promotor que trabaja para presentar una candidatura en las elecciones autonómicas de 2024. Villoslada ya participará en el acto que Yolanda Díaz ofrecerá el sábado en A Coruña y espera que la formación de izquierdas se convierta en un proyecto de largo recorrido para tratar de reconstruir un espacio progresista amplio.

El hasta ahora socialista espera encontrar en esta formación los valores de izquierda que ya no ve en el PSOE de A Coruña, del que se dio de baja el pasado fin de semana. “Hay un instinto político, por decirlo de alguna forma, que no pierdo y que además me resisto a sepultar”, reconoce en declaraciones a COPE antes de confirmar su incorporación a Sumar. “Ha habido y hay decisiones de política estatal que son importantes, que uno comparte” y, entre ellas, son “esos acuerdos que hay entre el PSOE y Sumar”. Entiende que “las ideas fuertemente progresistas y de planteamientos socialistas están ahí, incluso se pueden profundizar más”.

Un “progresivo proceso de desafección” con el PSOE

Villoslada comunicó la baja a la agrupación socialista coruñesa este fin de semana. “Me ahogaba demasiado y necesitaba respirar fuera. Y por eso es una decisión que tomé y que formalicé el domingo por la tarde”, asegura. No fue un paso “precisamente fácil” pero habla de un “progresivo proceso de desafección y de no compartir muchos de los planteamientos de trabajo y de forma de gestionar las políticas, sobre todo en el ámbito local y en cierta medida también en el ámbito autonómico”.

En la carta en la que comunica la baja, alega falta de ética, coherencia y servicio público en la organización coruñesa. “No veo una involucración muy completa en lo que es aplicar esos principios a las políticas, a la cercanía con las entidades, con las personas, tanto hacia afuera como hacia adentro”, un asunto “que ya venía atrás” con valores “que no están suficientemente puestos encima del tablero de la acción de gobierno”, reflexiona.

Diferencias en el ámbito local y gallego

El “descontento” con la dirección del PSOE coruñés que encabeza la alcaldesa Inés Rey lo traslada también al PsdeG. “Esa forma de dirigir la agrupación en Coruña también tiene una traslación importante en el ámbito de Galicia”, asegura. Reconoce que desde 2017, año en el que se presentó a primarias para ser secretario del partido en Galicia, han cambiado mucho las cosas y “la situación a la que me ha abocado al final es o a estar ahí y enterrarse en ese día a día o a resistirte y buscar otras formas de hacer política”

Ya cuando dimitió como edil mostraba su desacuerdo con el rumbo adoptado por el grupo de gobierno socialista. Un descontento que cristaliza con este cambio de formación del que le parece “muy difícil” dar marcha atrás. Asume cuestiones en las que “hay que ser responsables y asumirlas, vayan bien las cosas después en función de la decisión”.