Jesusa Cabeza, 'Susa', Choqueira do Ano 2024 en A Coruña: “cando tiña 10 anos xa me disfrazaba”

Lleva un sombrero como las Reinas del Carnaval de Tenerife, pero es de mimbre y coronado por unos grelos. Los pendientes son tomates cherry. El collar, de ajos. Y tanto el corsé como el mandil que lleva están hechos de mimbre. Susa es única y lo deja claro desde un primer momento: “Como estades todos, ben?” saluda a la prensa en el Circo de Artesanos de A Coruña. Ella es Jesusa Cabeza, más conocida como Susa, reconocida como Choqueira do Ano del Carnaval herculino este 2024.

A su disfraz no le falta detalle. “Moito traballiño, eh? Fun á horta coller algunhas cousiñas para decorar isto”, asegura. Casi siempre lleva grelos, pero este año, va de cesteira y tuvo que trenzar mucho. “Leva moita cestada de dios, para que se saiba que son a cesteira”. Trabajó mucho anoche “porque hoxe era un día especial”.

Tradición de familia

Susa pasa de los 70 años pero su espíritu es muy joven. Nació en Sofán, aldea de Carballo, pero vive en Pastoriza (Arteixo). Pasó medio siglo trabajando en A Coruña, de ahí su vinculación con la ciudad. Y no se pierde un carnaval en el entorno de la calle de la Torre desde hace décadas. Lo curioso es que no fue hasta 2010 cuando recibió el primer premio de los disfraces. Fue otro choqueiro clásico, Fernando Amaro, la que la animó a presentarse al ver su disfraz. A él no deja de darle las gracias por un reconocimiento que “para min é incrible, non sei o que pensar”.









Con o sin premios, Susa es choqueira de corazón, ya desde niña. “Xa me vén a tradición do meu pai, cuenta. Eran once hermanos y “cando tiña 10 anos xa me disfrazaba”. Recuerda que “andábamos polas portas”, y “chamábannos os antroideiros, os carantoñeiros, porque facías así algunha carantoña e dábanche filloas, orellas, unha copiña de anís... como te poñías!”, exclama

Este jueves, Susa ha recibido la placa que la nombra Choqueira de Monte Alto de manos de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La distinción lucirá junto al resto de choqueiros ilustres en la calle San José a partir del martes de Carnaval.

En el Circo de Artesanos ya está todo preparado para el Velatorio de la Sardina. Esta tradición se trasladó desde hace unos años a este local de San Andrés, acondicionado especialmente para los actos festivamente fúnebres.





Después del Xoves de Comadres, que este año homenajea a Ángela Labaca, llega un fin de semana de fiesta a A Coruña. La entronización del Dios Momo será este viernes, día 9 en el Obelisco, a las 21h. El sábado 10, a las 17:30 se celebra el desfile de comparsas y carrozas, que partirá de San Andrés a las 17:30 para terminar en la plaza de María Pita.