Irene Villa: " No puedo hay que cambiarlo por lo voy a lograr aunque me cueste"

Irene Villa hablará esta tarde en Afundación de A Coruña de superación. Antes, ha estado en Mediodía COPE CORUÑA. Irene Villa ha asegurado que muchas veces nos "traicionamos a nosotros mismos" cuando intentamos afrontar retos. Por eso, aboga por cambiar nuestro lenguaje interno de "no puedo" a "lo voy a lograr aunque me cueste". La conferencia "Las barreras las pones tú" versará sobre cómo enfrentarse a los retos para superarlos.

Con tan sólo 12 años sufrió un grave atentado terrorista en el que perdió dos piernas y los dedos de una mano. Esta experiencia no sólo cambió su vida, también su código de valores, convirtiéndose en el mejor ejemplo de que siempre hay una segunda oportunidad. Actualmente desarrolla su carrera profesional como periodista. También es autora de varios libros y novelas como Saber que se puede (2011), Nunca es demasiado tarde, princesa (2013) y Como el sol para las flores (2015). Sus actividades profesionales las compagina con el deporte. Forma parte del equipo nacional de esquí alpino adaptado. Ha sido reconocida como una de las 50 mujeres líderes de España, Woman of the year 2018 en los "Awards New York Summit" y con el premio "Niños de Europa", otorgado por Lady Di. Es, también, embajadora europea de la Ciudadanía y ha sido candidata a los Premios Principe de Asturias.