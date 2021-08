Investigan la aparición del cadáver de un hombre en la costa de A Coruña

La Policía investiga la aparición de un cadáver en la costa de A Coruña, al lado de la Casa de los Peces. El cuerpo sin vida apareció la tarde-noche de este jueves, sobre las 20:45

Una persona que paseaba por la playa de As Lapas alertó al socorrista de la presencia de un posible cuerpo en una zona de rocas situada entre el Aquarium y el arenal. Ante la imposibilidad de poder recuperarlo, acudieron al lugar efectivos de los Bomberos, Salvamento y la Policía.

?? #AXEGAInforma de que foi atopado, sen vida, o corpo dunha persoa na Praia das Lapas, A Coruña. O rescate foi efectuado polos @bombeiroscoruna e os equipos de intervención tan só puideron confirmar o seu falecemento. As forzas da orde investigan as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/xVEOzIS69u