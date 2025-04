Un ictus, un tumor y una hija: cuando la vida cambia en un segundo

Sobrevivir a un ictus, a un accidente de tráfico o a un tumor cerebral es cada vez más posible, pero el camino a tener una vida lo más parecida a lo que era antes está lleno de curvas. Y ADACECO, ahora llamados Dano Cerebral Coruña, nació para sortear cualquier rasante por el impulso de familiares de personas a las que la cabeza les empezó a fallar de forma repentina.

Compartir terapias y algo más

De los casi 25 años de ADACECO, Manuel lleva unos 20. De su cerebro extrajeron un tumor cerebral del tamaño, nos cuenta, del tamaño del micrófono con el que lo entrevistamos. Luego, lo tuvo que reaprenderlo todo, “a caminar o a manejar la mano izquierda, que todavía hago algo torpemente”.

Unos cuantos años de terapia lleva también Teresa. Este miércoles, llega a O Parrote en silla de ruedas porque caminar no es nada fácil para ella. La vida de Teresa cambió de un día para otro por un accidente de tráfico que la obligó a reaprender a caminar. Pero, si echa la vista atrás, asombra todo lo que ha conseguido. Ahora, cuenta, hasta “ha vuelto a conducir”.

Han realizado una cadena humana con el número 25 por el aniversario

Las frases de Teresa las completa Manolo, porque son muy amigos. En algún momento, fueron algo más, y además de compartir terapias y rehabilitación, conocerse en ADACECO les ha dado una hija que ahora tiene diez años. “La niña va a todas las reuniones, a todas las comidas... y ella siempre se apunta a todo”, cuenta la madre, orgullosa

Son dos casos de cómo la vida puede dar un vuelco de un día para otro. Son de los veteranos, junto a Suso, al que le proponemos un ejercicio de memoria como los que hacen en terapia. “Nacín no 1959... teño que ter 64, 65 ou 66... 18 non teño!”. Él tiene claro que “o caso é non empeorar”.

Reeducar el cerebro y todo lo que conlleva

Una de las causas más frecuentes de daño cerebral adquirido son los accidentes cerebrovasculares. Óscar tiene 48 años, y hace 8 sufrió dos ictus. Actualmente vive en el Hogar Sor Eusebia y acude a Adaceco a hacer terapia para intentar recuperar movilidad o memoria a corto plazo. “Desde que estoy en ADACECO estoy muy bien, intento hablar mejor y hacer rehabilitación con esta mano, que la tengo muy mal”.

Agradece mucho la labor de personas como las que tiene al lado. Rebeca y José. Son terapeutas, en formación. Están haciendo prácticas en uno de los centros de Adaceco, el que tiene en As Xubias. Hacen “un pouco de todo, dependendo das necesidades que teñan”, dice Rebeca. Lo que más ven son “problemas de mobilidade, de memoria a curto prazo e, sobre todo, a secuenciación das tarefas”, completa Jose.

Petición de ayuda

Y ojo, porque cualquiera de nosotros puede estar mañana en la situación de Teresa, Suso u Óscar. Porque cada año, el área sanitaria de A Coruña registra mil nuevos casos de daño cerebral adquirido.

El único recurso al que deriva la administración sanitaria para rehabilitaciones es este, y tienen lista de espera. Al centro de terapias de As Xubias y el centro de día de A Corveira se unirá próximamente, la primera residencia para grandes afectados por daño cerebral. Pero hay un problema: la entidad no tiene capacidad para afrontar el crédito de más de un millón que tuvieron que pedir para los trabajos.

Acto institucional del 25 aniversairo

Juan Luis Delgado sigue siendo paciente de Dano Cerebral, y ahora es también su presidente. “Seguramente no vamos a poder pagar el crédito de 10.000 euros mensuales, nos hace falta una ayuda puntual”, advertía ante la alcaldesa y otras autoridades

La primera piedra se puso en octubre, las obras están ya por la segunda planta y, de ir todo bien, abriría en 2026