Hacen guardia en un portal de A Coruña para impedir la actividad de un narcopiso: “Dormían en..."

Vecinos de un edificio en el barrio de A Cubela, en A Coruña, han comenzado a hacer guardias para impedir los problemas que genera un narcopiso. Desde hace 20 días se plantan por turnos en el portal por la constante afluencia que hay a una de las viviendas.

De un problema de drogadicción a un infierno

En el número 14 de la calle Pérez Ardá llevan compartiendo edificio toda la vida con Paco, el propietario del piso. Este vecino se quedó huérfano de adolescente, y tiene problemas de drogadicción. Cada mañana salía, y sabían que quizás se dedicaba a actividades ilegales, pero nunca había molestado al resto del inmueble.

A Paco siempre lo han ayudado, con alimentos o apoyo de todo tipo. De hecho, consiguió desengancharse en un momento dado. Pero desde diciembre, todo empeoró. El hombre volvió a las adicciones, y, lo peor, con amigos que decidieron que su vivienda era un sitio perfecto para vender droga o consumirla.

La casa de Paco empezó a convertirse en un narcopiso y llegaron las primeras denuncias a la policía a mediados de enero. Al principio eran seis o siete personas, pero en febrero todo se le fue de las manos y el trasiego y los problemas ya llegaron a ser constantes.

“Era un ir y venir de gente a las tres o cuatro de la mañana llamando por el piso, porque no sabían dónde era, subían, bajaban, dormían en las escaleras, empezaron a mear en las escaleras y a hacer sus necesidades... era un desbarajuste total”, relata Virgilio, el presidente de la comunidad. El vecino asegura que la gente mayor, de 80 o 90 años, “ya empezó a tener mucho miedo al no poder salir”.

La decisión de hacer guardias

Después de Carnaval, los vecinos dijeron “basta”. Pensaron en varias acciones, y decidieron plantarse en el portal. Hacen guardias para impedir que entren los visitantes indeseados. “Nos estamos apoyando en gente de 30,40 años y nosotros apoyándolos a ellos”

Están, sobre todo, por las tardes y las noches, aunque no siempre consiguen disuadirlos “no hay día que no tengamos follón aquí abajo” . Normalmente lo consiguen aunque suelen volver a las pocas horas. Y en una ocasión se dio la paradoja que los propios visitantes fueron los que llamaron a la policía “porque no les dejábamos visitar a su amigo”.

Uno de los toxicómanos descansa a unos metros del portalCedida





Los negocios del entorno están también hartos de la situación que ya no es solo una cuestión de orden público. También de salud, porque las familias que viven alrededor de este piso no son capaces de descansar. “El que está encima de ellos no duerme en toda la noche”.

No es un piso okupado

La solución de momento es complicada. Paco es el propietario del piso, no está okupado ilegalmente, así que no hay margen para desalojos. La policía los anima a denunciar e instalarán cámaras “van a poner videovigilancia y tendrá que venir la policía a ver la gente que entra al piso, ir al juez y pedir una orden de registro del piso”.

Pero a la vez, intentan negociar con el propietario. Porque, después de todo, a Paco lo conocen de toda la vida. “Mi hija de 43 años fue con él al colegio”. Le dicen que lo ayudarán, pero él de momento no da el brazo a torcer pese a su propio piso se ha convertido en un estercolero después de las frecuentes visitas.

De momento siguen con los turnos y las guardias en frente del portal, aunque no descartan convertir sus demandas en una manifestación por el centro de A Coruña. Llegar, tal y como dice Virgilio, “hasta a la plaza de Ourense”.