Guía para disfrutar de un San Juan seguro en A Coruña

"A Coruña es San Juan". La tradición y la magia vuelven a darse la mano la noche de este domingo en la única fiesta de interés turístico internacional de la ciudad coruñesa. La urbe se llenará de hogueras que iluminarán la noche para espantar todo lo malo. Para que todo discurra con seguridad el gobierno local pondrá en marcha como todos los años un dispositivo especial formado por 650 personas de diferentes cuerpos de seguridad. Por segundo año la vigilancia se reforzará con el uso de dos drones de la policía local. El objetivo es garantizar el correcto desarrollo de un festejo que reúne a más de 150.000 personas en el entorno de las playas de Orzán, Riazor y Matadero.

El centro de mando móvil volverá a estar instalado en la coraza y el dispositivo comenzará ya a estar operativo a las cinco y media de la mañana del día 23, más de veinticuatro horas antes de la finalización de las celebraciones de la noche de San Juan. Estará operativo hasta las seis de la mañana del día 24. El baño estará prohibido desde las diez de la noche hasta las nueve de la mañana del día 24 y habrá, como de costumbre madera a disposición de los ciudadanos en las playas a partir de las siete de la tarde.

"Hay madera para todo el mundo, más que suficiente. No es necesario que traigamos madera a la playa, sobre todo, pensando en que esa madera tiene clavos, puede venir tratada, lacada y esto está prohibido", ha destacado en COPE Coruña la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz. No se puede quemar madera con clavos porque se pueden quedar en la arena y pueden causar algún "daño" a las personas que acudan a la playa a la mañana siguiente. En el caso de las maderas tratadas o lacadas, al quemarse no sólo producen gases contaminantes sino que pueden ser gases nocivos al ser respirados.

A partir de las seis de la mañana del lunes comenzará el desalojo de los arenales para su limpieza. Desde el gobierno local inciden en la importancia de recoger los residuos en el momento en el que se abandonen las playas, ya que está previsto que el punto álgido de la pleamar sea a las 6:39 sin apenas "margen" para que puedan actuar los servicios de limpieza. La concejala de Medio Ambiente ha asegurado que esperan contar con la ciudadanía para que "desalojen lo más pronto y lo más ordenadamente posible para que así pueda entrar ya el servicio de limpieza a hacer esa limpieza a fondo, exhaustiva para poder tener nuestras playas a punto ya, pues a media mañana o hacia el mediodía".

En relación a la cantidad de residuos que se generan esta noche, ha subrayado que "por suerte, la ciudadanía lo hace bien, está concienciada" a la hora de depositarlos en los contenedores. Aún así, ha apuntado que habrá equipos de educación ambiental a la entrada de las playas que "harán hincapié" en recordar a la gente "lo que se puede y no se puede". Por ejemplo, no se podrá bajar vidrio a la playa por lo que habrá contenedores de vidrio en los accesos a los arenales para que puedan ser depositados antes de bajar. También está prohibido mover los contenedores y cambiar su localización debido a los desajustes que esto causa en la recogida de basura durante los días posteriores a la celebración.

En este sentido, pide que "cuando abandonemos la playa, lo hagamos llevándonos todo aquello que nos puede quedar atrás, que recojamos todos esos residuos y los depositemos en los contenedores pertinentes que tenemos a lo largo del paseo". Serán 25 islas de contenerización que, según Díaz, "son más que suficientes para recoger esos residuos". Habrá contenedores para depositar la materia orgánica "los restos de las sardiñadas, de las churrascadas, de los bocatas" y también contenedores amarillos para depositar los materiales "plásticos, metálicos, bolsas".

Hogueras, sardiñadas y churrascadas

En la noche de San Juan está permitida la realización de hogueras en espacios de titularidad pública. Será necesario para ello presentar una comunicación previa por escrito al área de Seguridad Ciudadana. Toda la información está en la página web del ayuntamiento, donde está publicado un modelo de comunicación previa con las normas que hay que seguir.

Los servicios de emergencia podrán determinar que una hoguera excede la altura permitida por razones de seguridad. Esto se determinará en función de su localización, la distancia con edificios u otros elementos del entorno. No estará permitido realizar luminarias cerca de contenedores, vehículos y otros elementos. Tampoco estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para encender las hogueras. Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, goma espuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos. No se permitirá el acceso a las playas con muebles ni objetos voluminosos.

En las zonas de exclusión no se podrá encender fuego de ningún tipo. Dichas zonas son: en la totalidad del trazado del oleoducto y gasoducto de alta presión, en el parque de Bens incluida la playa de Bens, en el monte de San Pedro, en los jardines de Méndez Núñez, en los jardines de San Carlos, en la plaza de las Bárbaras, en el entorno de la Torre de Hércules, incluyendo el merendero de As Lapas y la playa de As Lapas y las calas de los Moros y de Adormideras. Los servicios de Seguridad podrán designar además alguna otra zona basándose en criterios de protección de las personas y los bienes públicos

Desde la Guardia Civil de A Coruña recuerdan a todos los ciudadanos la importancia de seguir ciertas medidas de seguridad con las hogueras pero también con nuestras mascotas

El domingo estarán permitidas sin necesidad de comunicación previa a Seguridad Ciudadana, sardiñadas y churrascadas, siempre y cuando no ocupen la calzada ni entorpezcan la circulación de vehículos. Deberán realizarse entre la una del mediodía y las cuatro de la tarde y entre las ocho de la tarde y las doce de la noche. Habrá que cumplir una serie de medidas de seguridad como son la distancia entre las brasas y el suelo. Las aceras deberán quedar libres para permitir el paso de los peatones. En el caso de querer ocupar la calzada sí que habrá que realizar una comunicación previa con una antelación mínima de 48 horas





No estará permitido la suelta de globos de papel, faroles chinos o similares cuyo medio de ascenso sea el fuego.

Recomendaciones de la unidad de quemados del CHUAC para la noche de San Juan

Estudios realizados en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) constatan un aumento significativo de quemaduras en la noche de San Juan con respecto al resto del año, la mayoría motivadas por la imprudencia y el consumo irresponsable de alcohol por parte de los más jóvenes. Las consecuencias estéticas y funcionales de estas heridas, aseguran desde este departamento, son a veces para toda la vida.

Con la intención de reducir estas cifras desde este departamento presentan una serie de recomendaciones básicas para prevenir o intentar minimizar la incidencia de las quemaduras en esta noche. Así indican que no es recomendable acercarse mucho al fuego porque las chispas pueden prender en la ropa. Si tenemos pensado saltar la hoguera, lo aconsejable es hacerlo con ropa ajustada y preferentemente de algodón y calzado adecuado, es decir, cerrado y, sobre todo, ser conscientes de nuestras limitaciones.

Si se producen quemaduras hay que echar agua dulce para enfriar la quemadura, cubrir con un paño limpio y acudir al punto sanitario más próximo y no poner en ningún caso cremas, pomadas, desinfectantes o ungüentos. Si la quemadura es extensa, enfriar poco tiempo por el riesgo de hipotermia, envolver al afectado en una sábana limpia y una manta y acudir cuanto antes a un centro sanitario. Si se prende fuego en la ropa, por difícil que parezca, no se debe correr. Hay que echarse al suelo y rodar cubriendo la cara con las manos. Asegurarse de que la ropa esté apagada antes de quitarla y evitar sacarla por la cabeza. Si es otra persona la que se quema, apagar el fuego con una prenda fuerte como una cazadora y no echar tierra.

Tráfico y transporte público

Los cortes de tráfico en el paseo marítimo comenzarán a las siete de la tarde de este domingo. Se establecerá, además, un dispositivo especial de transporte público con el objetivo de permitir un desplazamiento cómodo y seguro a los ciudadanos.

Se pondrán en marcha ocho líneas especiales que comunicarán los barrios con la plaza de Pontevedra. Tendrán cada una de ellas una frecuencia de 10-15 minutos hasta las dos y media de la madrugada. A partir de ahí, comenzará a funcionar el servicio nocturno hasta las seis y media de la mañana con una frecuencia de 30 minutos en función del tráfico. Las líneas que estarán disponibles durante la noche de San Juan serán: 1, 1A, 3, 3A, 6, 7, 11 y 21. La 3A será una circular entre la Ciudad Vieja y Monte Alto.

Puntos violeta

El ayuntamiento de A Coruña habilitará un año más tres puntos violeta en el Paseo Marítimo. Estarán en la zona de Las Esclavas, frente a la Coraza y en la fuente de los surfistas. Estes puntos son espacios seguros que ofrecen información, asesoramiento y atención psicológica a las mujeres en materia de violencia machista, sobre todo aquellas relacionadas con la violencia sexual. Con esta medida, el gobierno local busca favorecer el disfrute del San Juan en condiciones de igualdad. El horario de atención será de diez de la noche a cuatro de la madrugada





Actos programados

La falla de San Juan ya instalada en la playa de Riazor será quemada en la noche del domingo. Este año, la escritora coruñesa Luisa Villalta formará parte de la falla después de ser la autora homenajeada en el Día de las Letras Gallegas. Por otro lado, la Torre de Hércules, con motivo del 15 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, es el centro de la composición. El Deportivo, masculino y femenino, y el Básquet Coruña también estarán presentes para conmemorar sus ascensos esta temporada.





Los fuegos artificiales se lanzarán a las doce de la noche. Tras la sesión pirotécnica, se quemará la falla y aproximadamente sobre las doce y veinte de la noche comenzará el concierto de Mikel Erentxun en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor.

Día de San Juan

El lunes, el propio día de San Juan, habrá jornada de puertas abiertas en los museos científicos coruñeses. Para visitar las salas de exposiciones de la Casa de las Ciencias y la Domus no será preciso realizar reserva, pero para visitar el Aquarium Finisterrae o asistir a una sesión del planetario en la Casa de las Ciencias sí hay que realizar reserva de entradas.

El horario de apertura de los museos será de diez de la mañana a siete de la tarde. El último acceso al Aquarium será a las seis de la tarde y a las seis y media en el caso de la Casa de las Ciencias y la Domus.