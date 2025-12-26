El grito desesperado de Marialis (empresaria) ante la oleada de robos en A Coruña: "Hacer algo, porque las cosas se están saliendo de las manos"

Los amigos de lo ajeno no descansan ni en Nochebuena. La madrugada de este día visitaron la taquería Takontento en la calle Primavera, número 18, en el barrio de Cuatro Caminos de A Coruña. Su propietaria, Marialis Bracamonte que regenta el local junto a su pareja, Cristian Zapata, ha denunciado en su cuenta de Instagram, el ataque y robo en su local. Un suceso, según Marialis, que "es una prueba más de todo lo que está pasando por Coruña", reflejando una gran ola de robos y un "acoso que nos tienen a todos los empresarios".

Una situación generalizada

La frustración de esta empresaria se extiende más allá de su propio incidente, señalando que la delincuencia afecta a múltiples zonas de la localidad. "Empezamos por los Mallos, que está fatal, por Cuatro Caminos, por el centro, por todo, hablo por todo", ha declarado, subrayando la amplitud del problema que enfrenta la ciudad.

Ser empresario no es fácil" Marialis Bracamonte Propietaria de la taquería Takontento

El esfuerzo empresarial frente a la delincuencia

Marialis ha querido poner de manifiesto las dificultades inherentes a la gestión de un negocio. Según sus palabras, "ser empresario no es fácil", y ha añadido que "mantener un local no es fácil, mantener a los empleados no es fácil". Resalta que su labor consiste en "trabajar, trabajar y trabajar y trabajar" para "levantar economía" y seguir adelante cada día.

La impotencia es palpable ante lo que describe como una ola de robos impresionante sin que "nadie parece hacer nada". Además del material sustraído, el empresario ha lamentado los daños colaterales, como el coste de la reparación de la verja forzada: "Esta verja cuesta un montón de dinero arreglar".

Los robos en Coruña cada vez son más desorbitados" Marialis Bracamonte Propietaria de la taquería Takontento

El clamor de esta empresaria es una llamada de atención urgente. Ha afirmado que "los robos en Coruña cada vez son más desorbitados" y señala que es necesario "hacer algo, porque las cosas se están saliendo de las manos". Concluye su testimonio expresando el hartazgo generalizado: "Estas cosas ya nos tienen hasta arriba".