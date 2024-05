El Gran Hermano de los pájaros existe y emite desde una finca de A Coruña

Es como Gran Hermano, pero en vez de observar la vida de varias personas lo hacemos de una sola familia. En un canal de Twitch se puede ver la familia que están criando Toxo y Silva.

Son dos ejemplares de cernícalo, una especie de halcón de las más comunes en Galicia. Viven en una granja de Mesía (A Coruña) desde hace cuatro años, cuando el Grupo Naturalista Hábitat colocó una caja nido para que que pudiesen criar en un entorno que les gusta mucho: una pradera en medio de una explotación agropecuaria, la de Casa de Xanceda.

En 2020 sacaron adelante 3 pollitos. En 2023, cinco. Y este 2024, querían dar un paso más. En colaboración con el Instituto de Curtis, idearon Bird Brother, una cámara que registra todos los movimientos de esta pareja, el nacimiento y la crianza de esta nueva camada.





Una cámara para estudiar el proceso de cría

La impulsora de todo esto es Alexia del Río, profesora de biología del centro, anilladora de aves y miembro del Grupo Naturalista Hábitat. Alumnado del ciclo de informática instaló la cámara en diciembre. Desde la pantalla, estuvieron en vilo hasta que por fin vieron al macho -"porque es el macho e que va indicando posibles sitios de cría"- reconocer el lugar.

Luego, ya fue todo rodado. Estaban pendientes en el centro todos los días. El 30 de marzo, "con el cambio de hora" apareció el primer huevo. En total, Silva puso seis huevos, y casi mes y medio después empezaron a escucharse las primeras piadas, en cuanto empezaron a romper la cáscara del huevo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los pollos nacieron "uno detrás de otro" un domingo, el 12 de mayo, cuando a unos kilómetros A Coruña se entregaba a la victoria del Deportivo ante el Barça B. Y, claro, el primer día de clase después de estos dos acontecimientos fue toda una "locura". "Estábamos en lucha a ver si era más importante lo nuestro o el ascenso del Deportivo", confiesa.

Dieta con lagartos y roedores

Los primeros días del nacimiento era más fácil escuchar a los pollos que verlos, porque están debajo de la madre para que no pierdan calor. De hecho, ella tampoco se mueve porque el macho le lleva la comida a domicilio. "Caza para la madre y para los pollitos". Ella a veces sale, come un poco la presa y se mete en el nido para luego repartirla a su prole. A veces, tienen los animales muertos en una esquina de la caja "como una despensa, tienen ahí la comida para ir sirviendo", como pasó hace unas semanas con "un par de topillos".

El cernícalo en gallego se conoce como lagarteiro común, un nombre que los espectadores del canal vieron que le venía como anillo al dedo desde el primer momento, porque un lagarto fue "la primera presa" que llevó el macho al nido cuando la hembra estaba empollando los huevos. De hecho, este proyecto divulgativo pretende el año que viene dar un paso más con el estudio de la dieta que ofrecen Toxo y Silva a los polluelos.

Cientos de fans

Bird Brother es una forma perfecta de comprobar en la práctica lo que se da en clase. Pero los espectadores de llegan de más allá de las paredes del centro educativo. Alexia comprueba cómo, a veces, cuando entra hay "bastante gente" conectada. "Alguno de los videos tiene más de mil visualizaciones", reconoce.

En el canal de Twitch del Instituto de Curtis (@iescurtis) se puede ver el desarrollo de los polluelos en directos. Están seleccionados algunos de los momentos clave, como la puesta, el nacimiento o algún momento de alimentación. Ahora, seguirán creciendo "rápidamente". A los 27 días del nacimiento se espera que vayan saliendo a practicar los primeros vuelos y técnicas de caza hasta su independencia, calculada en torno al mes y medio de vida.

Pero, ojo, que aunque tengan nombre no todo es Disney en la vida de estos cernícalos. De los seis polluelos que nacieron, dos murieron por falta de alimento. Las continuas lluvias impidieron cazar a sus progenitores y no pudieron obtener el sustento suficiente. Uno de ellos estaba agonizante y la madre lo remató para ayudar a criar al resto de sus hermanos. Ley de vida que no escapa ni de los cientos de ojos humanos que la contemplan con curiosidad e interés.