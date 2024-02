La galería viguesa que pujó por los murales de Lugrís de A Coruña sopesa retirar su oferta

Novedades en la subasta de los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos. La Galería Montenegro de Vigo, que presentó la oferta más alta para comprar las pinturas sopesa retirarse del proceso. Lo hace después de conocer que la Xunta ha iniciado los trámites para declarar el conjunto artístico Bien de Interés Cultural de forma exprés.

“Me estoy planteando mi oferta en estos momentos. Las condiciones de venta han cambiado muchísimo”, declaró a COPE Coruña Víctor Montenegro, responsable de la galería. “Como han visto que a lo mejor podrían perderlos, hacen la declaración BIC express”, opina.

Restauración y venta

La intención de esta galería era restaurar los murales para luego ofrecerlos para venta.“Nuestra idea era recuperarlos, lógicamente hacer un arranque, colocarlos sobre un soporte, luego acabar la restauración y prepararlos”, cuenta.

No era prioridad llevarlos de A Coruña. La idea sería “primero ofertarlos a un museo, primero el Museo de Bellas Artes de A Coruñaal que me unen mucha amistad y donde además hay cuadros que pertenecen a la Galería que en su día les he vendido”. Esto, antes de otras posibilidades como fundaciones o clientes particulares.

La Galería Montenegro lleva funcionando desde hace casi 40 años en toda Galicia, dedicada especialmente al patrimonio de los grandes artistas gallegos de los siglos XIX y XX. Hace seis años organizaron una exposición sobre Lugrís y, de hecho, acaban de restaurar otro mural “hoy mismo” para entregar a un cliente “ y esta tarde tendré un mural de Lugris de tres metros y pico”.

Demanda de protección

La oferta de la galería, superior a 40.000 euros, es la mayor presentada ante el juzgado de A Coruña encargado del proceso concursal del edificio ruinoso en el que están las pinturas, pero el galerista cree que pierde sentido después de conocer las intenciones de la Xunta de proteger los murales con este intento de protección express. “Yo no voy a ser un impedimento para que eso se haga”, declara.

Lo que sí reclama es que las intenciones se concreten en una actuación real cuanto antes porque las pinturas se deterioran día tras día. “Cada mes que están ahí los murales se deterioran más, a ver si ahora se ponen manos a la obra y lo recuperan”. Lamenta que “hay cantidad de obra de Lugrís y de otros artistas de obra mural que se ha perdido por la inacción de las autoridades que tenían que haber ocupado de eso”.

El inicio de expediente para declarar como bien de interés cultural el conjunto mural del restaurante Fornos busca darle la máxima protección patrimonial y garantizar su integridad, además de las visitas de la ciudadanía. La Xunta entiende que este paso otorgará un derecho de tanteo para poder resultar la adjudicataria en el proceso concursal. Si finalmente se retira la oferta de la Galería Montenegro, los 35000 euros que ha puesto la administración automónica sobre la mesa sería la mayor cantidad de la puja.