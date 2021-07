Furtivismo de bañador en la playa de O Regueiro

Este fin de semana ha venido algo de buen tiempo, y esto ha vuelto a ver un fenómeno que parece ya arraigado en verano: el “furtivismo de bañador”. Personas de a pie recogen marisco con la marea baja pese a no tener autorización para hacerlo.

En esta ocasión, sucedió en la ría de Betanzos. Decenas de personas se metieron en el agua en la coruñesa playa de O Regueiro, de Bergondo, para apañar berberechos o navajas en grandes tinas.

¿Cuál es el problema? Además de que no están autorizados, ese arenal está situado al lado de una depuradora. Este 2021 ha vuelto a ser apta para el baño por la construcción del colector de Coruxo, pero no lo fue en los últimos años por la mala calidad de las aguas. El producto extraído carece de la mínima garantía sanitaria para su consumo.

UN FENÓMENO HABITUAL

La presencia de bañistas apañando producto no es nueva. No sorprende, por ejemplo, a la cofradía de Sada. Alberto Castro, secretario del pósito, asegura que esa zona no tiene vigilancia por parte de los profesionales porque no hay ningún plan de explotación que la contemple.

La consellería do Mar puso en marcha en 2018 y 2019 sendas campañas contra este tipo de recogida de producto, algo muy popularizado en las Rías Baixas. Las multas por la extracción de marisco sin autorización pueden llegar a los 300.000 euros en algunos casos.