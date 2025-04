Francisco Vázquez repasa el legado del Papa Francisco: "Un Papa párroco..."

El que fuera alcalde de A Coruña y embajador cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, ha analizado en COPE Coruña el legado del Papa Francisco, a quien define como "un Papa párroco, de cercanía, de los necesitados". Vázquez señala que el pontífice argentino ha cerrado un ciclo iniciado por San Juan Pablo II y continuado por Benedicto XVI, llevando a la Iglesia a una nueva etapa donde "el Evangelio es la única ideología".

Describe Francisco Vázquez a un Papa con "una carga humana extraordinaria, con su condición de cercanía, de proximidad a los problemas de las gentes, sobre todo desde la perspectiva evangélica de los más necesitados, de los más olvidados. Su atención siempre hacia los pobres, hacia los inmigrantes. Es un Papa que viene de un continente sacudido por profundas desigualdades sociales y económicas. Es un Papa que su origen familiar es de una familia de emigrantes italianos que van hacia la Argentina por lo que conoce de primera mano esta situación".

NO VISITÓ ESPAÑA

"No pudo venir a España, y me disgustó profundamente, no lo oculto", ha confesado el que fue embajador de España cerca de la Santa Sede, sobre todo, apuntó, en momentos clave como el centenario de Santa Teresa de Jesús o el Año Santo compostelano. Aún así, reconoce que su cercanía con los pobres, los migrantes y los olvidados quedará como una huella imborrable. Recuerda, sin embargo, Francisco Vázquez que tampoco fue a su tierra, a Argentina. "Es algo contradictorio", añade, "yo siento mucho que no haya venido a España".

futuro papa

Subraya Francisco Vázquez que en la Iglesia "siempre hay continuidad en los principios y en el dogma. Y hay continuidad en lo que es la esencia de la Iglesia, que es el mensaje de Cristo, el Evangelio".

Respecto al sucesor del Papa Francisco, señala que "ahora lo importante" es elegir a alguien que "manteniendo lo que es el legado de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco ejerza un liderazgo moral en un mundo al borde del abismo". En plena escalada de conflictos globales y tensiones nucleares, el que fue alcalde de A Coruña se muestra preocupado por una "humanidad que busca el diálogo de las armas, no el de las palabras".