Un experto en RR.HH da en A Coruña estrategias para conseguir un empleo: "Comerciales..."

Buscar trabajo ya es en sí mismo un trabajo. Hay que dedicarle tiempo, pero también deberíamos marcarnos unas estrategias que nos permitan ser más eficientes en esa búsqueda. Y es que en muchas ocasiones solemos vendernos "un poquito" mal, según el formador de equipos de Recursos Humanos, Toni Gimeno.

Por ejemplo, explica, "si yo pongo lo que he hecho en un currículum de la misma forma que hace 10 ó 15 años y espero que la gente vea en mí el potencial, esto es difícil. Y más cuando vamos a posiciones un poco competidas o cuando nuestro currículum tampoco nos está vendiendo todo lo que debería".

Gimeno aboga por convertirnos en "comerciales de nosotros mismos" porque, apunta, "si nosotros lo tenemos claro, porque alguien nos debería contratar, es muy difícil que el que tengas delante no lo vea también". Por tanto, señala que lo primero que hay que saber es "qué valor aportamos, qué es lo que nos hace diferentes y por qué alguien o por qué esa empresa nos debería de querer contratar y qué le podemos aportar".

Asegura que cuando te inscribes en una oferta de empleo "todo el mundo está allí y todo el mundo está con su currículum que, al final, cuenta muy poquito. Entonces, tú, por ejemplo, vas a Linkedin que es la red social profesional más grande y puedes saber quién es la directora o el director de tal departamento de tal empresa, por qué no escribirle a esa persona directamente diciéndole: oye, he visto vuestra vacante, me interesa muchísimo por esto, por esto... y puedo aportar valor y es una forma también de destacarte, como lo haría un equipo comercial cuando quiere vender un servicio".

Este formador de equipos de Recursos Humanos destaca que no sólo los demandantes de empleo hacen las cosas mal, también, las empresas están teniendo "muchísima dificultad" para encontrar determinados perfiles "que encajen con lo que necesitan, o jóvenes, o tecnológicos". "Hay muchos perfiles que hay más ofertas disponibles que gente para cubrirlas", subraya.

"Si tú sólo publicas la oferta en portales de empleo diciendo qué vas a hacer, es difícil que la gente se sienta atraída por esto. Entonces, cuando buscas atraer talento, no puedes ir sólo contando qué va a hacer la persona. Ahí hay que contarle por qué debería querer trabajar contigo, cómo va a ser trabajar contigo, si va a poder crecer, si va a poder aprender de las tecnologías, toda esa propuesta de valor que es más emocional", añade.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones para una estrategia efectiva y eficiente a la hora de encontrar un empleo, Gimeno indica que lo primero es "saber tu lista de valor". Y, ¿cómo podemos descubrir cuál es nuestro valor?. Este experto en materia laboral apunta a, por ejemplo, preguntarle a la gente con la que hemos trabajado, y si no hemos trabajado nunca porque somos recién licenciados a compañeros o profesores.

Preguntas como: " qué destacarías de mí, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que ves, qué me diferencia del resto". Esto, según Gimeno, nos puede dar "pistas" de qué valor podemos destacar de nosotros mismos. Así, cuando estamos ante la oferta de una empresa tenemos que pensar "si yo fuera esta empresa por qué me debería contratar a mí. No pensando en compararte con otra gente sino por qué alguien debería contratarte y por qué tú eres único".

En el caso de los recién licenciados que no pueden aportar experiencia sí pueden aportar "ganas, actitud, entusiasmo, curiosidad...pues oye comunícalo así y haz cosas para demostrar esto. Si has tenido alguna experiencia que me cuentes tus logros. Y cuando vas a entrevistas también tienes que tener muy claro esto".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la búsqueda de empleo también nos pueden ayudar las herramientas de Inteligencia Artificial para "escribir textos o crear currículums, ya te lo hace solo. Tú le das la información y él te crea un currículum majísimo". Aún así, sigue siendo necesario, indica Gimeno, que le demos contenido porque "no se lo puede inventar. Por mucho que haya inteligencia artificial no te va a poder redactar que eres único".

En el lado de las empresas, hay herramientas que se dedican a hacer la primera criba de candidatos aunque, reconoce Gimeno, están "un poco verdes". A pesar de esto, destaca que la inteligencia artificial no puede sustituir a la percepción humana. "Hay cosas que son más sutiles, que son de nuestra propia intuición o de conexión que las tienen las personas, cositas que no se pueden explicar".

Reconoce, eso sí, que estas herramientas "ahorran tiempo. Ahora se hacen videoentrevistas con inteligencia artificial que van haciendo preguntas pero que luego alguien se tiene que escuchar la conversación". Toni Gimeno ha dado una charla esta mañana en el marco de la celebración de la Feira por la empresa y polo emprego que organiza la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña en colaboración con la Xunta de Galicia.