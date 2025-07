El estremecedor relato de un abogado coruñés agredido en una fiesta por razones ideológicas: "Estuve entre la vida y la muerte"

"Os agradecería que se compartiera para poder identificarlo". Ese es el mensaje que lanzaba en su cuenta de Instagram el abogado coruñés, Xaime da Pena, CEO de DP Abogados, conocido por ser el letrado de Vito Quiles o de la empresa Desokupa, acompañado de un vídeo con el que trataba de identificar a quien le agredió en un evento en un conocido local social de la ciudad herculina. Una llave de artes marciales, "un mataleón", lo dejó inconsciente durante un tiempo que no es capaz de determinar.

"Estuve entre la vida y la muerte", asegura Xaime, visiblemente afectado. "Me hicieron una llave que no es muy normal hacerla fuera de cualquier ring y me dejaron ahí tirado". El origen, según ha explicado en COPE Coruña, fue "una discusión" en la que se pusieron de manifiesto diferencias ideológicas. "Era una fiesta, había gente con diferentes ideas, los tonos se elevaron...En un principio quedó en discusión y, de repente, un chaval que ya está identificado, se ve que me busca, me identifica a mí. Yo no estoy seguro de si estaba en la discusión", señala.

Las imágenes del vídeo, que se ha viralizado, muestran como "me hace la llave, me dejó caer en el suelo hacia atrás, que ya te digo que por la práctica que tengo en el juzgado, por esos golpes en la cabeza, pues hay gente que fallece o que queda vegetal o tontito. Y la verdad es que es una angustia pensarlo". "Me jode muchísimo que lo pueda ver mi familia", confiesa, por el estado en el que se encontraba y que podía alarmar a sus seres queridos.

Se muestra tajante cuando se le pregunta si lo que buscaba esta persona era matarle. "Sí, sí, sí por temas ideológicos". Considera que es "muy triste" que se pueda perder la vida por cuestiones o discrepancias ideológicas. Unos hechos que ahora se medirán en los juzgados.

Tras recuperar la consciencia y conocer en boca de otros lo que había pasado, indica que pensó que habían sido los de seguridad del local. Sobre la actuación del personal de seguridad, lanza una crítica directa: "Me dejaron tirado en el suelo, luego se abalanzaron sobre mí, tres personas. No actuaron con diligencia. No me ayudaron. Y eso me duele, porque soy yo quien acaba fuera del local, como si fuera el culpable".

"Se puede decir que son unos macarras porque cuando ven a un chaval tendido en el suelo, inconsciente porque ha sufrido una agresión, lo que no pueden es tirarse encima de él, por mucha actuación que tuviera yo hacia ellos. Lo que tienen que hacer es intentar mentalizarme de lo ocurrido. No actuar con violencia porque yo iba a actuar con violencia sí o sí, porque iba a buscar al culpable del por qué casi pierdo la vida en ese momento", añade.

ACUSACIONES DE SER AGRESIVO

Según su relato, tras recuperar la consciencia y enterarse de lo sucedido, intentó buscar al presunto agresor con una reacción que algunos han calificado de "violenta". Xaime lo reconoce y no se excusa, pero sí contextualiza: "¿Agresivo cuándo? Esa es la cuestión. Las imágenes que salen cuando me echan los de Prosegur es a posteriori de cuando yo estoy inconsciente. Esto es un intento de homicidio".

Es más, asegura que "seguramente lo repetiría y si fuera un amigo o mi hermano y lo estuviera viendo serían palabras mayores lo que pasaría ese día. Porque es muy heavy que dejen a una persona inconsciente. Lo que no me parece normal es que se me eche a mí", insiste. "Yo solo actuó con violencia para defenderme de la violencia y lo del otro día fue así, fue una defensa", añade.

"Físicamente estoy bien", afirma, pero "moralmente sé que mis seres queridos, mi familia, están disgustados por lo que pasó".

ACOSO EN LA CALLE

Este abogado coruñés también denuncia el acoso y la falta de respeto que sufre en la calle desde que se expone públicamente por redes sociales. "Dos señores, uno de más de 60 años y otro de más de 50, me insultaron por la calle. Xaime da Pena, das pena", apunta que fue el comentario que le hicieron. "Yo me quedé, oye, yo no tengo que permitir esto. Entonces fui detrás de ellos y hasta que vino la policía no los dejé irse".

Y subraya, "yo no tengo por que aguantar porque me exponga públicamente por redes sociales. Lo hago porque creo que es de interés general, porque es mi forma de ver la política y creo que es por el bien de España, por el bien de Galicia, por el bien de Lugo y por el bien de Coruña, por el bien de todos, por eso lo expongo. No cobro del Estado, no soy político".

Xaime ha reflexionado sobre el coste de tener presencia pública: "Sé que ahora soy una persona conocida. Sé que salir de fiesta me puede costar caro. Desde las dos de la madrugada ya no salgo, porque sé que puede pasar algo. Eso no es justo. Tengo 36 años, debería poder salir tranquilo".