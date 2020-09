Un empresario gallego patenta un sistema para que no se empañen las gafas con la mascarilla

¿Cuál es el truco para que no se te empañen las gafas con la mascarilla? Esa es una pregunta que se hacen todas las personas que llevan lentes para corregir la visión. Y esa cuestión es la que se hizo Nicolás Cubeiro, empresario de Cambre (A Coruña), harto de que el uso de la medida higiénica le impidiese ver con claridad.

Por eso, empezó a informarse sobre los distintos métodos. “Lo único que encontré eran remedios caseros”, aseguraba a COPE Coruña. De ahí, que se le ocurriese desarrollar un sistema para poner solución a este problema.

Se trata, según explicaba, de una pequeña pieza de plástico, un “deflector” que se coloca en la parte inferior del cristal, por dentro. “con eso es suficiente para que entre el aire en el cristal y ya no se nos empaña la gafa”, afirmaba.

Vídeo Nicolás Cubeiro explica el invento que ha patentado para que no se empañen las gafas

UNA PATENTE ÚNICA

Elaboró un prototipo, lo probó, lo perfeccionó y lo patentó. Es el primer sistema de este tipo registrado en la Oficina de Patentes. Ahora, la parte complicada va a ser poder sacarlo a la venta, un “socio industrial” que aporte los fondos y los recursos necesarios. Ha intentado contactar con empresas ópticas, pero afirma que está siendo complicado porque son empresas “muy opacas”.

No obstante, Nicolás no ha perdido la esperanza y confía en su producto, que ha bautizado como NC-19. El nombre coincide con sus iniciales y con las de “No COVID-19”. Ahora, no puede evitar fijarse en los sistemas que adopta la gente con gafas que va por la calle para evitar que se empañe el campo de visión. “A veces puede resultar extraño porque piensan que los miro a los ojos”, ríe.