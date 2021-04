Despliegan una enorme grúa en el Obelisco para las obras de la Fundación Amancio Ortega

Las personas que pasan este viernes por el Obelisco no pueden evitar una sensación de vértigo. En pleno centro de A Coruña se ha desplegado una enorme grúa que participa en las obras de la sede de la Fundación Amancio Ortega.

La máquina es más alta que todos los edificios colindantes, y descarga material para emplear en la rehabilitación integral del antiguo edificio del Banco Hispano, en los últimos años sede central del Banco Santander en la ciudad. La grúa no solo se ve en altura, sino que también ha obligado a desplegar material y ocupar buena parte del espacio del Cantón Grande.

